DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE (Один удар, Режим Бога) 5.20.1
DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE — отличная мобильная игра. По мере того, как повествование разворачивается, персонажи DB из прошлого и настоящего сталкиваются лицом к лицу в новых и захватывающих противостояниях! Мир популярного аниме-сериала открывается перед игроками и позволяет им испытать силу своих любимых персонажей, DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE. Игроки смогут увидеть аниме-мир и впечатляющие последовательности действий персонажей. Кроме того, во время игры вы будете использовать все характеристики персонажа, чтобы пройти уровень.
Если кто-то любит аниме-сериал Dragon Ball, то вы не сможете игнорировать DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE, поскольку в нем вам предстоит сражаться с врагами с такими персонажами, как Сон Гоку. Графика в этой игре потрясающая, и любой найдет время, чтобы испытать ее, и, конечно же, вы не сможете оторвать от нее глаз. Рисунок или навыки персонажей, которых вы встретите, будут полностью аналогичны аниме, так что это можно считать совершенно замечательным опытом.
МОД 2
- Высокий урон – Отключите Экстремальный урон
- Заморозить HP
- Игральные кости 1 2 3
- Активные Навыки
- Экстремальный урон – Отключите Высокий урон
МОД 1
- 1. МОД МЕНЮ
- 2. Убийство одним ударом
- 3. Режим Бога
- 4. Игральные кости = 1
МОД 3
- МОД МЕНЮ
- DMG МНОЖЕСТВЕННЫЙ
- РЕЖИМ БОГА
- КОРНЕВОЙ ОБХОД
- ИГРАЛЬНЫЕ КОСТИ ВСЕГДА 1 2 3
- ОДНО ПОПАДАНИЕ УБИВАЕТ
- НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОККАН
- ВСЕГДА УМЕНИЕ ДОККАН
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