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DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE (Один удар, Режим Бога)

DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE (Один удар, Режим Бога) 5.20.1

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Скачать (90 МБ)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bandai Namco Entertainment Inc.
Версия:
5.20.1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 МБ
id приложения:
com.bandainamcogames.dbzdokkanww
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
767

DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE — отличная мобильная игра. По мере того, как повествование разворачивается, персонажи DB из прошлого и настоящего сталкиваются лицом к лицу в новых и захватывающих противостояниях! Мир популярного аниме-сериала открывается перед игроками и позволяет им испытать силу своих любимых персонажей, DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE. Игроки смогут увидеть аниме-мир и впечатляющие последовательности действий персонажей. Кроме того, во время игры вы будете использовать все характеристики персонажа, чтобы пройти уровень.


Если кто-то любит аниме-сериал Dragon Ball, то вы не сможете игнорировать DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE, поскольку в нем вам предстоит сражаться с врагами с такими персонажами, как Сон Гоку. Графика в этой игре потрясающая, и любой найдет время, чтобы испытать ее, и, конечно же, вы не сможете оторвать от нее глаз. Рисунок или навыки персонажей, которых вы встретите, будут полностью аналогичны аниме, так что это можно считать совершенно замечательным опытом.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 2

  • Высокий урон – Отключите Экстремальный урон
  • Заморозить HP
  • Игральные кости 1 2 3
  • Активные Навыки
  • Экстремальный урон – Отключите Высокий урон


МОД 1

  • 1. МОД МЕНЮ
  • 2. Убийство одним ударом
  • 3. Режим Бога
  • 4. Игральные кости = 1


МОД 3

  • МОД МЕНЮ
  • DMG МНОЖЕСТВЕННЫЙ
  • РЕЖИМ БОГА
  • КОРНЕВОЙ ОБХОД
  • ИГРАЛЬНЫЕ КОСТИ ВСЕГДА 1 2 3
  • ОДНО ПОПАДАНИЕ УБИВАЕТ
  • НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОККАН
  • ВСЕГДА УМЕНИЕ ДОККАН
 Теги темы: Режим бога

Скачать DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE (Один удар, Режим Бога) 5.20.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
90 МБ
MOD V2
90 МБ
MOD V1 (Ссылка 2)
90 МБ
MOD V2 (Ссылка 2)
90 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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