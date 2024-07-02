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Super Dragon Hero Game (мод, Много денег)

Super Dragon Hero Game (мод, Много денег) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Zego Global Publishing
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
607

Для начала позвольте мне приветствовать вас в Super Dragon Hero Game Mod APK. В играх про супергероев вы играете за героя, чья миссия состоит в том, чтобы победить злодеев, охраняющих подземную империю.


Автоугонщики, мафиози и террористы в преступном гангстерском городе не ровня герою веревки. Охваченный преступностью мафиозный мегаполис с запутанной средой и разными точками зрения. Герой-дракон приступает к ограблению через гангстерский мегаполис в поисках великого криминального города. Чтобы пройти через более длинные нити паутины злодеев-мафиози в гангстерском криминальном городе, Герой совершает захватывающий прыжок. Играя в игру с веревочным героем, вы получите дополнительную одежду супергероя DBS для своей коллекции.


Невероятные мутанты разрушают здания и рабочие места, а наш веревочный герой дает им отпор. Продемонстрируйте свои навыки стрельбы в качестве героя Super Dragon Rope Hero, побеждая своих врагов. Главные герои Super Dragon Rope Hero побеждают злодеев и прекращают преступную деятельность в городе. В игре Super Dragon Rope Hero Game вы играете роль героя-веревщика, который должен мчаться, чтобы спасти день. Используйте свои боевые навыки DBS Superhero в этом столкновении союзов. В криминальном мире Super Dragon Rope Hero сражается под фантастическую музыку и звуки. 


В Super Dragon Hero есть множество уровней героев, которые можно исследовать. Удивительные мутанты сеют хаос в городах и предприятиях, и Герою Драконьей Веревки, превосходному герою боевиков с уникальным геймплеем, предстоит остановить их. Используйте DBS Super Hero Game, чтобы продемонстрировать свои навыки стрельбы. Ваши товарищи-герои игры Flying Super Dragon Rope Hero Game сражаются за вас, называя вас нашим уникальным супергероем DBS, потому что вы их последняя и лучшая надежда. Если вы сможете доказать свою храбрость в этом героическом столкновении альянсов, используя подъем героя по веревке, никто в большом криминальном городе не сможет вас остановить.


Скриншоты

Информация о модах

High Money Drop

Dumb Enemies

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Скачать Super Dragon Hero Game (мод, Много денег) 1.8 взлом

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Скачать Super Dragon Hero Game (мод, Много денег) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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