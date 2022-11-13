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мертвый зомби-шутер: выживание (Мод меню)

мертвый зомби-шутер: выживание 45.3

Мод менюВстроенный кэш
15
3
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Версия:
45.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hyper Casual Fungames
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 423 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 741
Скриншоты
Описание

мертвый зомби-шутер: выживание (Мод меню) - Эй, зомби-шутер! Выбирайте из широкого спектра оружия и доспехов, крутых скинов для оружия, уникальных профессий и бесконечно захватывающего режима! Основные зомби-шутеры для вашего телефона! Приготовьтесь к надвигающейся на вас волне зомби!


На рынке тысячи игр про зомби, но эта одна из лучших. Игра довольно напряженная и не имеет большого количества опций, но, тем не менее, это игра, которая вам нужна. Возьмите в руки оружие и уничтожьте нежить! Выбирайте из широкого спектра оружия и доспехов, крутых скинов для оружия, уникальных профессий и бесконечно захватывающего режима! Основные зомби-шутеры для вашего телефона! Преодолейте апокалипсис в этой динамичной игре! С множеством вариаций оружия вам никогда не будет скучно.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченные боеприпасы
  • Нет перезагрузки
  • Вид с дрона
  • Разблокирован VIP
  • Разблокированные боевые пропуски
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать мертвый зомби-шутер: выживание (Мод меню) v45.3 MOD APK

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Скачать мертвый зомби-шутер: выживание (Мод меню) 423 Мб Ссылка 2 423 Мб

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Отзывы о мертвый зомби-шутер: выживание (Мод меню)


Комментарии (2)
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Crassus
Crassus 23 июля 2023 01:48
Отличный мод , всё работает, спасибо админам!
+2
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Алексей
Алексей 9 декабря 2022 00:34
Игра нормальная, но на 2 уровне выкидывает и начинаешь все заново
+1
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