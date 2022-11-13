мертвый зомби-шутер: выживание (Мод меню) - Эй, зомби-шутер! Выбирайте из широкого спектра оружия и доспехов, крутых скинов для оружия, уникальных профессий и бесконечно захватывающего режима! Основные зомби-шутеры для вашего телефона! Приготовьтесь к надвигающейся на вас волне зомби!
На рынке тысячи игр про зомби, но эта одна из лучших. Игра довольно напряженная и не имеет большого количества опций, но, тем не менее, это игра, которая вам нужна. Возьмите в руки оружие и уничтожьте нежить! Выбирайте из широкого спектра оружия и доспехов, крутых скинов для оружия, уникальных профессий и бесконечно захватывающего режима! Основные зомби-шутеры для вашего телефона! Преодолейте апокалипсис в этой динамичной игре! С множеством вариаций оружия вам никогда не будет скучно.
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим Бога
- Неограниченные боеприпасы
- Нет перезагрузки
- Вид с дрона
- Разблокирован VIP
- Разблокированные боевые пропуски
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