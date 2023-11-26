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Игра Punch Boxing: кикбоксинг (Мод, Много денег)

Игра Punch Boxing: кикбоксинг (Мод, Много денег) 3.7.6

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fighting Arena
Версия:
3.7.6
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.fa.real.punch.boxing.warrior
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 569

Punch Boxing - это захватывающая игра, которая сочетает в себе динамику экшена и реалистичность симуляции бокса. Она призвана подарить игрокам незабываемый опыт в мире профессионального бокса, где драматичные и захватывающие поединки станут вашей повседневной реальностью.


В этой игре вам предстоит вжиться в роль боксера и отправиться на ринг, чтобы сразиться с опытными соперниками. Вы сможете почувствовать адреналин боя, контролируя каждое движение своего бойца, стратегически выбирать удары и блокировать атаки противника. Каждый бой будет настоящим испытанием вашей ловкости и реакции. Графика и анимации в игре выполнены на высшем уровне, что добавляет реализма и погружает вас в атмосферу реальных боксерских поединков. Вы сможете настраивать своего персонажа, тренировать его навыки и сражаться за звание чемпиона.


Punch Boxing предоставляет игрокам увлекательный игровой процесс, который не даст вам скучать. Вам предстоит погрузиться в мир бокса, пройти через множество вызовов и стать настоящим мастером этой дисциплины.



Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Игра Punch Boxing: кикбоксинг (Мод, Много денег) 3.7.6 взлом

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Скачать Игра Punch Boxing: кикбоксинг (Мод, Много денег)
60 Мб
Ссылка 2
60 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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