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Applaydu & Friends: Game (Мод, Неограниченные бустеры)

Applaydu & Friends: Game (Мод, Неограниченные бустеры) 2.2.5

5
1
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Версия:
2.2.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ferrero Trading Lux S.A.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 415 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 842

Applaydu & Friends - это игра, в которой игроки могут окунуться в захватывающие гонки на разнообразных автомобилях и вести ожесточенную борьбу с врагами. Здесь представлена обширная коллекция автомобилей, и игроки могут выполнять разнообразные захватывающие миссии, чтобы продемонстрировать свои навыки.


Игроки имеют возможность выбирать своих любимых персонажей для игры и опыта. Они также могут разблокировать новых героев, чтобы расширить свой выбор. Каждый персонаж обладает уникальными боевыми и водительскими навыками, что делает их характеры уникальными. Кроме того, игроки могут общаться между собой с помощью чатов внутри игры, что делает взаимодействие более интересным и захватывающим.


Игра также предоставляет возможность участвовать в различных мероприятиях с друзьями. Многопользовательские вечеринки и соревнования позволяют игрокам соревноваться и сотрудничать, чтобы выполнить разнообразные задачи. Это создает более социальный и веселый опыт игры, и позволяет игрокам поддерживать друг друга в борьбе с противниками и подниматься в рейтингах.


Кроме того, игроки могут насладиться разнообразными миссиями, преодолевая различные препятствия на выбранном ими автомобиле. Они могут также улучшать и модифицировать свои автомобили, добавляя новые аксессуары и улучшения. Это позволяет создавать уникальные и стильные боевые машины, что добавляет разнообразия и индивидуальности в игровой процесс.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное увеличение скорости

Неограниченное усиление взрыва

Неограниченное усиление щита

Советы: Работает только в автономном режиме против ботов, таким образом легко фармите золото и жетоны.

Скачать Applaydu & Friends: Game (Мод, Неограниченные бустеры) 2.2.5 взлом

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Скачать Applaydu & Friends: Game (Мод, Неограниченные бустеры) 415 Мб Ссылка 2 415 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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