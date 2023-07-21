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Silent Maze - SCP Horror Game (Мод, Много денег)

Silent Maze - SCP Horror Game (Мод, Много денег) 0.3.0

Погрузитесь в кошмар, где каждый поворот лабиринта становится шагом к безумию
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Версия:
0.3.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Synthify Inc
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Silent Maze – SCP Horror Game открывает двери в пугающий мир, где вы вынуждены бежать от неизвестного врага по постоянно меняющемуся лабиринту. Каждый коридор оживает, меняя маршруты и создавая новые тупики, а таинственное существо неотступно следует за вами, обостряя ощущение надвигающейся опасности. Вам придется проявить смекалку и скорость, чтобы перехитрить врага, ведь лабиринт буквально дышит у вас под ногами, то и дело меняя свой облик с каждым новым шагом.


Используйте доступные укрытия, подсказки и любые найденные инструменты, чтобы сохранить жизнь и найти выход из этого адреналинового кошмара. В SCP Horror атмосфера страха сочетается с постоянной тревогой, а каждое неверное решение может привести к неминуемой гибели. Сможете ли вы сбежать и доказать, что никто не сможет сломить вашу волю в этом зловещем подземном лабиринте? Всё зависит только от вашей осторожности и умения приспосабливаться.


Информация о модах

Неограниченное количество предметов

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Много денег

Скачать Silent Maze - SCP Horror Game (Мод, Много денег) v0.3.0 MOD APK

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Скачать Silent Maze - SCP Horror Game (Мод, Много денег) 156 Мб Ссылка 2 156 Мб
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