Описание

Silent Maze – SCP Horror Game открывает двери в пугающий мир, где вы вынуждены бежать от неизвестного врага по постоянно меняющемуся лабиринту. Каждый коридор оживает, меняя маршруты и создавая новые тупики, а таинственное существо неотступно следует за вами, обостряя ощущение надвигающейся опасности. Вам придется проявить смекалку и скорость, чтобы перехитрить врага, ведь лабиринт буквально дышит у вас под ногами, то и дело меняя свой облик с каждым новым шагом.





Используйте доступные укрытия, подсказки и любые найденные инструменты, чтобы сохранить жизнь и найти выход из этого адреналинового кошмара. В SCP Horror атмосфера страха сочетается с постоянной тревогой, а каждое неверное решение может привести к неминуемой гибели. Сможете ли вы сбежать и доказать, что никто не сможет сломить вашу волю в этом зловещем подземном лабиринте? Всё зависит только от вашей осторожности и умения приспосабливаться.