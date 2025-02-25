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Zootopia Escape: Survive Obby (Мод, Без рекламы)

Zootopia Escape: Survive Obby (Мод, Без рекламы) 1.0.0

Погрузитесь в захватывающее приключение с паркуром, ловкостью и опасными встречами
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
W & E Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Zootopia Escape: Survive Obby предлагает вам отправиться в опасное путешествие, где каждый шаг требует максимальной концентрации и быстроты. Игра сочетает динамичный паркур с уникальными препятствиями, которые проверяют ваши навыки бегать, прыгать, скользить и карабкаться. Будьте готовы столкнуться с опасными животными, такими как крокодилы, тигры и львы, которые подстерегают вас за каждым углом, делая каждое прохождение настоящим испытанием.


Исследуйте разнообразные локации – от густых джунглей и болот до лабиринтов опасных вольеров для животных, где каждая среда предлагает совершенно новые вызовы. Следите за увлекательной сюжетной линией, которая рассказывает о смелом мальчике, использующем свою ловкость и смекалку, чтобы выжить в этом мире. Пусть ваше сердце бьется чаще, а каждый прыжок приближает вас к свободе в этом непредсказуемом приключении.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Zootopia Escape: Survive Obby (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Zootopia Escape: Survive Obby (Мод, Без рекламы) 197 Мб Ссылка 2 197 Мб
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