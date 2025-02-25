Описание

Zootopia Escape: Survive Obby предлагает вам отправиться в опасное путешествие, где каждый шаг требует максимальной концентрации и быстроты. Игра сочетает динамичный паркур с уникальными препятствиями, которые проверяют ваши навыки бегать, прыгать, скользить и карабкаться. Будьте готовы столкнуться с опасными животными, такими как крокодилы, тигры и львы, которые подстерегают вас за каждым углом, делая каждое прохождение настоящим испытанием.





Исследуйте разнообразные локации – от густых джунглей и болот до лабиринтов опасных вольеров для животных, где каждая среда предлагает совершенно новые вызовы. Следите за увлекательной сюжетной линией, которая рассказывает о смелом мальчике, использующем свою ловкость и смекалку, чтобы выжить в этом мире. Пусть ваше сердце бьется чаще, а каждый прыжок приближает вас к свободе в этом непредсказуемом приключении.