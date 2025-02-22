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GTA: Vice City – Definitive (Полная версия)

GTA: Vice City – Definitive (Полная версия) 1.83.44255649

Возврат в неоновые огни и криминальные страсти 80-х с GTA: Vice City
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Версия:
1.83.44255649
Требования:
Android 11
Разработчик:
Rockstar Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38
Скриншоты
Описание

GTA: Vice City - Definitive — это возвращение в культовый мир криминала и хаоса, где события происходят в яркие 1980-е годы, наполненные огромными прическами, яркими костюмами и неоновыми огнями. В этой версии игры вы снова сможете стать Томми Версетти, героем, чья история о предательствах, возмездии и восхождении на вершину криминального мира захватит ваше внимание. Погрузитесь в атмосферу тропического города, где каждый уголок таит в себе новые возможности и опасности.


С улучшенной графикой и переработанным геймплеем GTA: Vice City - Definitive дарит игрокам уникальное путешествие по одному из самых знаковых городов в истории видеоигр. Здесь вас ждут многочисленные миссии, захватывающие погоня, столкновения с бандитами и искушение власти. Возьмите под контроль судьбу героя и решите, как будет развиваться его путь к вершине криминального мира.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
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GTA на Андроид
 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать GTA: Vice City – Definitive (Полная версия) 3.1 Гб Ссылка 2 3.1 Гб
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