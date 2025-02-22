Описание

GTA: Vice City - Definitive — это возвращение в культовый мир криминала и хаоса, где события происходят в яркие 1980-е годы, наполненные огромными прическами, яркими костюмами и неоновыми огнями. В этой версии игры вы снова сможете стать Томми Версетти, героем, чья история о предательствах, возмездии и восхождении на вершину криминального мира захватит ваше внимание. Погрузитесь в атмосферу тропического города, где каждый уголок таит в себе новые возможности и опасности.





С улучшенной графикой и переработанным геймплеем GTA: Vice City - Definitive дарит игрокам уникальное путешествие по одному из самых знаковых городов в истории видеоигр. Здесь вас ждут многочисленные миссии, захватывающие погоня, столкновения с бандитами и искушение власти. Возьмите под контроль судьбу героя и решите, как будет развиваться его путь к вершине криминального мира.