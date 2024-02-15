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Stick Revenge (Мод, Много денег)

Stick Revenge (Мод, Много денег) 1.3.0

Откройте безудержную ярость в эпических сражениях, где каждый удар решает бой
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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ponyo Game
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Stick Revenge вы становитесь героем-палкой, который вступает в яростную войну с торговым автоматом, отказавшим вам в товаре после оплаты. Освободите свой гнев и отправьтесь в эпическую битву, где каждая атака имеет значение, а каждое движение становится шагом к справедливой победе. Игра полна захватывающих боевых действий, где сотни атак дарят возможность собирать деньги и очки для улучшения ваших навыков, разблокировки новых умений и покупки мощного оружия.


Уникальное сенсорное управление и потрясающая анимация делают процесс сражений максимально реалистичным и захватывающим. Почувствуйте, как каждая деталь оживает в руках опытного стрелка, превращая простую месть в настоящее искусство битвы. Станьте самым могущественным разрушителем торговых автоматов и докажите, что ваш гнев способен изменить правила игры и привести к заслуженной победе.


Информация о модах

Много денег

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