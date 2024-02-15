Описание

В Stick Revenge вы становитесь героем-палкой, который вступает в яростную войну с торговым автоматом, отказавшим вам в товаре после оплаты. Освободите свой гнев и отправьтесь в эпическую битву, где каждая атака имеет значение, а каждое движение становится шагом к справедливой победе. Игра полна захватывающих боевых действий, где сотни атак дарят возможность собирать деньги и очки для улучшения ваших навыков, разблокировки новых умений и покупки мощного оружия.





Уникальное сенсорное управление и потрясающая анимация делают процесс сражений максимально реалистичным и захватывающим. Почувствуйте, как каждая деталь оживает в руках опытного стрелка, превращая простую месть в настоящее искусство битвы. Станьте самым могущественным разрушителем торговых автоматов и докажите, что ваш гнев способен изменить правила игры и привести к заслуженной победе.