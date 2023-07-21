android-1.ru / Игры / Экшен / IS2 Ужасное Приключение Игра
IS2 Ужасное Приключение Игра

IS2 Ужасное Приключение Игра 28

Испытайте границы своих возможностей в сложной хоррор-платформенной вселенной
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
28
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GamE HunteR
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Impossible Story 2 — это хоррор-платформер, который бросит вызов даже самым опытным игрокам. Вас ждут смертельные ловушки, ужасающие враги и запутанные препятствия, проверяющие на прочность ваши рефлексы и умение быстро реагировать. Прыгайте, бегите, сражайтесь и решайте головоломки, чтобы выжить в мрачном мире, где каждая секунда наполнена напряжением и страхом. Ретро-пиксельная графика лишь усиливает атмосферу ужаса, погружая в атмосферу, где опасность подстерегает на каждом шагу.


Сложный игровой процесс дарит настоящее чувство удовлетворения от каждой преодолённой преграды. Вам предстоит раскрыть таинственную историю с непредсказуемыми сюжетными поворотами, одновременно совершенствуя навыки, необходимые для победы над коварными боссами. Если вы любитель экшн-платформеров и готовы к испытаниям, требующим точность и упорство, то эта игра станет для вас идеальным выбором. Примите вызов и докажите, что сможете пройти самое сложное испытание!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: оригинал

Скачать IS2 Ужасное Приключение Игра v28 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать IS2 Ужасное Приключение Игра 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Silent Maze - SCP Horror Game (Мод, Много денег)
Silent Maze - SCP Horror Game (Мод, Много денег)
Version: 0.3.0
Побег из Закулисья: Уровень 2
Побег из Закулисья: Уровень 2
Version: 1.0.1.3
Gear Hero (Мод, Режим бога)
Gear Hero (Мод, Режим бога)
Version: 0.0.1
Energy Fight - Dragon Fighters (Мод, Много денег)
Energy Fight - Dragon Fighters (Мод, Много денег)
Version: 2.2.5
Zootopia Escape: Survive Obby (Мод, Без рекламы)
Zootopia Escape: Survive Obby (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0
Stick Revenge (Мод, Много денег)
Stick Revenge (Мод, Много денег)
Version: 1.3.0
Weaphones Firearms Simulator (Мод, Unlocked)
Weaphones Firearms Simulator (Мод, Unlocked)
Version: 2.4.028
Wall World (Мод, Много денег)
Wall World (Мод, Много денег)
Version: 1.1.1.0

Отзывы о IS2 Ужасное Приключение Игра


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив