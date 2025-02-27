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Cute vs Horror: Beats Battle

Cute vs Horror: Beats Battle 0.0.1

Приготовьтесь к столкновению милых существ и жутких монстров в ритмичной баталии
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Alphabets Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Cute vs Horror: Beats Battle предлагает уникальный эксперимент, где вы решаете, какая сторона окажется сильнее — очаровательные персонажи или пугающие создания. В этой динамичной игре вы сможете экспериментировать с различными вариантами ведения боя, начиная от битами ragdoll и оружием, заканчивая доспехами и прочей экипировкой, чтобы выявить лучшую стратегию. Каждое действие влияет на исход сражения, поэтому вам предстоит тщательно продумывать, как и когда атаковать, блокировать удары и наносить ответные выпады.


Здесь ваша ставка на милость или ужас напрямую повлияет на развитие событий. Исследуйте оба направления, смешивая стили и тестируя разные комбинации способностей, чтобы привести свою сторону к победе. Cute vs Horror: Beats Battle не только проверит вашу реакцию и навыки тактического мышления, но и подарит массу ярких эмоций. Готовы узнать, кто выйдет победителем из этой необычной конфронтации? Играйте и раскройте всю силу выбранной вами стороны!


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Скачать Cute vs Horror: Beats Battle v0.0.1 MOD APK

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Скачать Cute vs Horror: Beats Battle 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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