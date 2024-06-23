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Zombie Wasteland

Zombie Wasteland 0.1.0

Преодолейте постапокалипсис и выживайте на дорогах, уничтожая орды нежити
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
QuickSand Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Zombie Wasteland бросает вас в жестокий мир, где вы — один из последних выживших, пытающихся прорваться через разрушенные пейзажи. Садитесь за руль своего тяжело вооруженного автомобиля и готовьтесь к отчаянной борьбе за жизнь: взрывайте преграды, прокладывайте путь сквозь зомби и старайтесь сохранить топливо, пока пробираетесь к безопасным зонам. Каждая встреча с врагом превращается в яростное сражение, а каждое решение влияет на ваше выживание в этой беспощадной пустоши.


Используйте навыки вождения и стратегию, чтобы усовершенствовать свою машину, усиливая броню и вооружение. В пути вам будут встречаться разные типы заражённых, и каждый из них проверит вашу выдержку и умение быстро реагировать на опасности. Погружаясь в бескрайние просторы апокалипсиса, не забывайте: только самые смелые и умелые водители смогут одержать верх над ордами нежити и отвоевать путь к спасению.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Zombie Wasteland 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

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