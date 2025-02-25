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Energy Fight - Dragon Fighters (Мод, Много денег)

Energy Fight - Dragon Fighters (Мод, Много денег) 2.2.5

Погрузитесь в мир эпических сражений с телепортацией, духом DBZ и ниндзя
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Версия:
2.2.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MOONEE PUBLISHING LTD
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 255 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Energy Fight - Dragon Fighters предлагает вам окунуться в динамичные бои, где стикмены сражаются с яростью драконов и ловкостью ниндзя. Здесь телепортация становится ключевым элементом тактики, позволяя мгновенно менять позицию на арене и наносить сокрушительные удары. Используйте силу светящегося шара, напоминающего энергетические шары из легенд DBZ, чтобы одолеть разнообразных противников и открыть новые возможности в битвах.


Каждая схватка превращается в настоящий праздник динамичного экшена, где каждая атака и каждое перемещение требуют максимальной концентрации и быстроты рефлексов. Овладейте мастерством телепортации, демонстрируя стратегическую глубину и невероятные боевые навыки, чтобы стать непобедимым воином в этом уникальном мире стикменов.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Energy Fight - Dragon Fighters (Мод, Много денег) v2.2.5 MOD APK

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