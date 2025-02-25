Описание

Energy Fight - Dragon Fighters предлагает вам окунуться в динамичные бои, где стикмены сражаются с яростью драконов и ловкостью ниндзя. Здесь телепортация становится ключевым элементом тактики, позволяя мгновенно менять позицию на арене и наносить сокрушительные удары. Используйте силу светящегося шара, напоминающего энергетические шары из легенд DBZ, чтобы одолеть разнообразных противников и открыть новые возможности в битвах.





Каждая схватка превращается в настоящий праздник динамичного экшена, где каждая атака и каждое перемещение требуют максимальной концентрации и быстроты рефлексов. Овладейте мастерством телепортации, демонстрируя стратегическую глубину и невероятные боевые навыки, чтобы стать непобедимым воином в этом уникальном мире стикменов.