Версия:
7.9.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 435
Описание
Вызвать выживших (Grow Survivor) (Мод, Бесплатные покупки) - Простой, но интересный кликер на андпроид. Собирайте разные материалы и создавайте оружие. Кроме этого, вы сможете стрелять из любого оружия, сражайтесь с врагами, защищайте свою базу от простых захватчиков и боссов. Главный герой отправился в путешествие по разрушенному миру, чтобы найти лекарство и спасти остатки человечества. Постепенно к нему присоединится больше выживших, а это означает, что огневая мощь, падающая на живых мертвецов, позволит ему приблизиться к эпицентру катастрофы. Наверное, есть ответы на вопросы.
Информация о модах
МОД 1
- Вводить золото
- Вводить драгоценные камни
- Неограниченные боеприпасы
МОД 2
- Один удар
- БОЛЬШОЙ ОПЫТ
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
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