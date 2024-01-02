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Вызвать выживших (Grow Survivor) (Мод, Бесплатные покупки)

Вызвать выживших (Grow Survivor) (Мод, Бесплатные покупки) 7.9.7

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2
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Версия:
7.9.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 435
Скриншоты
Описание

Вызвать выживших (Grow Survivor) (Мод, Бесплатные покупки) - Простой, но интересный кликер на андпроид. Собирайте разные материалы и создавайте оружие. Кроме этого, вы сможете стрелять из любого оружия, сражайтесь с врагами, защищайте свою базу от простых захватчиков и боссов. Главный герой отправился в путешествие по разрушенному миру, чтобы найти лекарство и спасти остатки человечества. Постепенно к нему присоединится больше выживших, а это означает, что огневая мощь, падающая на живых мертвецов, позволит ему приблизиться к эпицентру катастрофы. Наверное, есть ответы на вопросы.


Информация о модах

МОД 1

  • Вводить золото
  • Вводить драгоценные камни
  • Неограниченные боеприпасы

МОД 2

  • Один удар
  • БОЛЬШОЙ ОПЫТ
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Вызвать выживших (Grow Survivor) (Мод, Бесплатные покупки) v7.9.7 MOD APK

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MOD V1 45 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 45 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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