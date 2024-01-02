Описание

Вызвать выживших (Grow Survivor) (Мод, Бесплатные покупки) - Простой, но интересный кликер на андпроид. Собирайте разные материалы и создавайте оружие. Кроме этого, вы сможете стрелять из любого оружия, сражайтесь с врагами, защищайте свою базу от простых захватчиков и боссов. Главный герой отправился в путешествие по разрушенному миру, чтобы найти лекарство и спасти остатки человечества. Постепенно к нему присоединится больше выживших, а это означает, что огневая мощь, падающая на живых мертвецов, позволит ему приблизиться к эпицентру катастрофы. Наверное, есть ответы на вопросы.