Я могу быть уверен, что почти каждый из нас знает знаменитую ролевую игру, связанную с бандами, а также побегом из-под ареста полиции. Это GTA Vice City, легендарная игра, связанная с детством многих людей. Однако сегодня я хочу представить вам похожую, но более уникальную, более привлекательную и безумную игру: Stone Giant - гигант в человеческом обличье со сверхспособностями и ужасной мощью, бросающим вызов всем силам.





В Stone Giant мы все играем роль очень особенного главного героя - мутанта, сила которого превращается в каменного гиганта. Изучение и открытие особых навыков этого монстра вызовет у вас восторг из-за его безумия и разрушительной силы. Отныне вам больше не нужно никого бояться, будь то пресловутые банды, полиция с современным оружием или весь остальной мир. Обладая разрушительной силой гигантского каменного человека, не стесняйтесь уничтожать и избавляться от всех врагов на своем пути. Теперь никто не сможет вас остановить. Став зверем, вы разрушаете город или становитесь защитником горожан; это полностью ваше личное решение. Все просто потому, что ты слишком силен по сравнению с остальными. Разбивать, водить, бросать злобных парней или даже поднимать и переворачивать машину. Проявите все свое безумие в игре и посмотрите, как далеко вы зайдете.