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Stone Giant (Мод, Много навыков)

Stone Giant (Мод, Много навыков) 2.7.1

58
10
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Версия:
2.7.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Naxeex Robots
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 057

Я могу быть уверен, что почти каждый из нас знает знаменитую ролевую игру, связанную с бандами, а также побегом из-под ареста полиции. Это GTA Vice City, легендарная игра, связанная с детством многих людей. Однако сегодня я хочу представить вам похожую, но более уникальную, более привлекательную и безумную игру: Stone Giant - гигант в человеческом обличье со сверхспособностями и ужасной мощью, бросающим вызов всем силам.


В Stone Giant мы все играем роль очень особенного главного героя - мутанта, сила которого превращается в каменного гиганта. Изучение и открытие особых навыков этого монстра вызовет у вас восторг из-за его безумия и разрушительной силы. Отныне вам больше не нужно никого бояться, будь то пресловутые банды, полиция с современным оружием или весь остальной мир. Обладая разрушительной силой гигантского каменного человека, не стесняйтесь уничтожать и избавляться от всех врагов на своем пути. Теперь никто не сможет вас остановить. Став зверем, вы разрушаете город или становитесь защитником горожан; это полностью ваше личное решение. Все просто потому, что ты слишком силен по сравнению с остальными. Разбивать, водить, бросать злобных парней или даже поднимать и переворачивать машину. Проявите все свое безумие в игре и посмотрите, как далеко вы зайдете.


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Информация о модах

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Скачать Stone Giant (Мод, Много навыков) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

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