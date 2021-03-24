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Shadow fighter 2: Shadow & ninja fighting games (Мод, Большая награда)

Shadow fighter 2: Shadow & ninja fighting games (Мод, Большая награда) 1.27.1

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4
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Версия:
1.27.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
TOH Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 318
Скриншоты
Описание

Shadow Fighter 2: Ninja Fight — это захватывающая ролевая игра с превосходным визуальным оформлением. Вас ждет захватывающее путешествие в большом открытом мире, где вы сможете стать настоящим ниндзя и принять участие в эпических боях.


Особенностью игры является уникальный опыт с несколькими фантастическими уровнями серии. Вы сможете исследовать различные локации, встретить невероятных союзников и сразиться с мощными противниками. Вам предстоит сражаться в захватывающих битвах, использовать свои навыки ниндзя и оружие, чтобы победить врагов.


Кроме того, игра предлагает увлекательные задания и квесты, которые помогут вам развить своего персонажа и открыть новые возможности. Вы сможете прокачивать навыки, собирать снаряжение и улучшать своего героя, чтобы стать еще более сильным и непобедимым. Shadow Fighter 2: Ninja Fight обещает вам увлекательные приключения в мире ниндзя. Погрузитесь в захватывающий геймплей, насладитесь красочной графикой и покажите свои навыки в эпических боях.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Награда 500.000 золотых
  • Награда 10.000 опыта

МОД 2

  • ВЫСОКАЯ БОНУСНАЯ СТАВКА



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Скачать Shadow fighter 2: Shadow & ninja fighting games (Мод, Большая награда) v1.27.1 MOD APK

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MOD V1 42 Мб MOD V2 42 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 42 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 42 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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