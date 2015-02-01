Battle Forces - это игра в жанре FPS (стрелялка от первого лица), который пользуется популярностью среди игроков по всему миру. В современном мире доступно множество FPS-игр, и выбор подходящей может быть непростой задачей. Однако Battle Forces предлагает качественное игровое исполнение и способно удовлетворить самые высокие требования игроков. Особенностью игры являются онлайн-матчи, в которых игроки могут сразиться друг с другом. Эти матчи могут быть стандартными сражениями 4 на 4 или 5 на 5.
Все участники матчей - настоящие игроки из разных уголков мира, что придает игре аутентичность и вызывает настоящий азарт. Задачей игрока является уничтожение как можно большего числа противников в течение пяти минут. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков за уничтожение врагов. Таким образом, игра предоставляет динамичные и интенсивные сражения, где игроки должны проявить навыки стрельбы и тактическое мышление, чтобы одержать победу. Battle Forces обещает увлекательный опыт и позволяет игрокам наслаждаться качественными онлайн-боями в мире FPS.
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- режим бога
- Неограниченные боеприпасы
- Нет перезагрузки
Скачать Battle Forces: игра он-лайн. Стрелялка. (Мод меню) v0.19.10 MOD APK
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