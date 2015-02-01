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Battle Forces: игра он-лайн. Стрелялка. (Мод меню)

Battle Forces: игра он-лайн. Стрелялка. (Мод меню) 0.19.10

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7
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Версия:
0.19.10
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Full HP: Best Shooters & Action Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 790
Скриншоты
Описание

Battle Forces - это игра в жанре FPS (стрелялка от первого лица), который пользуется популярностью среди игроков по всему миру. В современном мире доступно множество FPS-игр, и выбор подходящей может быть непростой задачей. Однако Battle Forces предлагает качественное игровое исполнение и способно удовлетворить самые высокие требования игроков. Особенностью игры являются онлайн-матчи, в которых игроки могут сразиться друг с другом. Эти матчи могут быть стандартными сражениями 4 на 4 или 5 на 5.


Все участники матчей - настоящие игроки из разных уголков мира, что придает игре аутентичность и вызывает настоящий азарт. Задачей игрока является уничтожение как можно большего числа противников в течение пяти минут. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков за уничтожение врагов. Таким образом, игра предоставляет динамичные и интенсивные сражения, где игроки должны проявить навыки стрельбы и тактическое мышление, чтобы одержать победу. Battle Forces обещает увлекательный опыт и позволяет игрокам наслаждаться качественными онлайн-боями в мире FPS.




Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Неограниченные боеприпасы
  • Нет перезагрузки
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 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш, Шутер

Скачать Battle Forces: игра он-лайн. Стрелялка. (Мод меню) v0.19.10 MOD APK

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Скачать Battle Forces: игра он-лайн. Стрелялка. (Мод меню) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Battle Forces: игра он-лайн. Стрелялка. (Мод меню)


Комментарии (7)
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Александр Прутской
Александр Прутской 20 января 2024 22:00
После обновления,лагает игра(виснет)
0
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Roma
Roma 14 октября 2023 16:53
Все ок. И графика, и всё норм работает
+1
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Алексей
Алексей 26 января 2023 22:58
Парни спасибо за взлом. Взлом просто суппер то что надо.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 июня 2022 16:21
Алексей,
нет, просто мода на эту версию ещё нет
+4
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Алексей
Алексей 30 июня 2022 14:49
Вы наверное забили на взлом очередной версии 0.10.4
+6
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 июня 2022 23:03
Алексей,
Привет, нам известно о новой версии, но мод пока не сделали на данную версию, как сделают - сразу добавим)
0
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Алексей
Алексей 11 июня 2022 21:38
Пожадуймта обновите последнюю версию 0.10.2 .

Пожалуйста обновите последнюю версии игры 0.10.2

Пожалуйста сделайте мод на последней версии игры 0.10.2

Пожалуйста сделайте мод на последней версии 0.102
+6
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