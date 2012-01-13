Описание

House Designer: Fix & Flip - от Karate Goose Studio это новая игра-симулятор которая была выпущена в этом месяце и уже получила огромную поддержку и популярность среди игроков по всему миру игра предлагает уникальный опыт в области строительства инвестирования и ремонта современных домов несмотря на некоторые дефекты которые еще предстоит исправить игра в целом удовлетворяет многих игроков





Karate Goose Studio хотя и является новой студией уже успела выпустить два продукта на Google Play первый продукт также является игрой-симулятором но сосредоточен на естественном диком мире "House Designer: Fix & Flip" же переносит игроков в современный мир людей предлагая им возможность воплощать свои идеи в области дизайна и ремонта домов.