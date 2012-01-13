Версия:
1.52
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Karate Goose Studio
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
42 912
Описание
House Designer: Fix & Flip - от Karate Goose Studio это новая игра-симулятор которая была выпущена в этом месяце и уже получила огромную поддержку и популярность среди игроков по всему миру игра предлагает уникальный опыт в области строительства инвестирования и ремонта современных домов несмотря на некоторые дефекты которые еще предстоит исправить игра в целом удовлетворяет многих игроков
Karate Goose Studio хотя и является новой студией уже успела выпустить два продукта на Google Play первый продукт также является игрой-симулятором но сосредоточен на естественном диком мире "House Designer: Fix & Flip" же переносит игроков в современный мир людей предлагая им возможность воплощать свои идеи в области дизайна и ремонта домов.
Информация о модах
- Деньги увеличиваются, когда вы их тратите.
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