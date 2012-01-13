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House Designer : Fix & Flip (Мод, много денег)

House Designer : Fix & Flip (Мод, много денег) 1.52

191
26
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Версия:
1.52
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Karate Goose Studio
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
42 912
Скриншоты
Описание

House Designer: Fix & Flip - от Karate Goose Studio это новая игра-симулятор которая была выпущена в этом месяце и уже получила огромную поддержку и популярность среди игроков по всему миру игра предлагает уникальный опыт в области строительства инвестирования и ремонта современных домов несмотря на некоторые дефекты которые еще предстоит исправить игра в целом удовлетворяет многих игроков


Karate Goose Studio хотя и является новой студией уже успела выпустить два продукта на Google Play первый продукт также является игрой-симулятором но сосредоточен на естественном диком мире "House Designer: Fix & Flip" же переносит игроков в современный мир людей предлагая им возможность воплощать свои идеи в области дизайна и ремонта домов.


Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать House Designer : Fix & Flip (Мод, много денег) v1.52 MOD APK

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Скачать House Designer : Fix & Flip (Мод, много денег) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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