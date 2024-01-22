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House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked)

House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked) 1.400

39
8
Скачать (398 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
PlayWay SA
Версия:
1.400
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 398 Мб
id приложения:
com.imaginalis.HouseFlipperMobile
Русский язык:
Есть
Лайков:
39
Комментарии:
1
Просмотров:
21 737

House Flipper - это популярная игра, изначально созданная для ПК, теперь доступная и на платформе Android. В этой игре вы возьмете на себя роль управляющего частной ремонтной компанией, специализирующейся на реставрации и обновлении домов. Игровой процесс включает в себя разнообразные миссии и испытания, которые связаны с уборкой, декорированием, перестановкой мебели и многими другими аспектами ремонта и дизайна интерьера.


House Flipper предоставляет возможность игрокам реализовать свои навыки и творческие идеи в мире дизайна и ремонта, а также получить удовольствие от превращения старых и запущенных домов в жилища мечты.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Все разблокировано
  • Бесконечные деньги

Как установить APKS и ZIP-файл?

1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
2. Загрузите установщик Split APKs (SAI)
3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не ROOT)
4. Установите APK, выберите оба файла и нажмите «Установить»
5. Наслаждаться

МОД 2

  • Обменяйте Flipcoins на Cash и получите много Flipcoins!


МОД 3

  • Все товары в магазине открыты
  • Деньги и монеты увеличиваются с расходованием
  • Бесплатные покупки игровой валюты за реальные деньги 

APKS

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Скачать House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked) 1.400 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 398 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 398 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Mmr
Mmr 20 ноября 2022 23:50
Неработает объекты не ставятся исправите ошибку
+7
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