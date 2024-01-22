House Flipper - это популярная игра, изначально созданная для ПК, теперь доступная и на платформе Android. В этой игре вы возьмете на себя роль управляющего частной ремонтной компанией, специализирующейся на реставрации и обновлении домов. Игровой процесс включает в себя разнообразные миссии и испытания, которые связаны с уборкой, декорированием, перестановкой мебели и многими другими аспектами ремонта и дизайна интерьера.





House Flipper предоставляет возможность игрокам реализовать свои навыки и творческие идеи в мире дизайна и ремонта, а также получить удовольствие от превращения старых и запущенных домов в жилища мечты.