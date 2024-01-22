House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked) 1.400
House Flipper - это популярная игра, изначально созданная для ПК, теперь доступная и на платформе Android. В этой игре вы возьмете на себя роль управляющего частной ремонтной компанией, специализирующейся на реставрации и обновлении домов. Игровой процесс включает в себя разнообразные миссии и испытания, которые связаны с уборкой, декорированием, перестановкой мебели и многими другими аспектами ремонта и дизайна интерьера.
House Flipper предоставляет возможность игрокам реализовать свои навыки и творческие идеи в мире дизайна и ремонта, а также получить удовольствие от превращения старых и запущенных домов в жилища мечты.
МОД 1
- Все разблокировано
- Бесконечные деньги
Как установить APKS и ZIP-файл?
1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
2. Загрузите установщик Split APKs (SAI)
3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не ROOT)
4. Установите APK, выберите оба файла и нажмите «Установить»
5. Наслаждаться
МОД 2
- Обменяйте Flipcoins на Cash и получите много Flipcoins!
МОД 3
- Все товары в магазине открыты
- Деньги и монеты увеличиваются с расходованием
- Бесплатные покупки игровой валюты за реальные деньги
APKS
Скачать House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked) 1.400 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство