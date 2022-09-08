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Offroad Simulator Online 4x4 (Мод, Бесплатные награды)

Offroad Simulator Online 4x4 (Мод, Бесплатные награды) 5.06

223
46
Скачать (555 Мб)
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Версия:
5.06
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GameTOV
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 555 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
59 654

Offroad Simulator Online предлагает захватывающий опыт онлайн-гонок, где вы сможете пилотировать мощные внедорожники и соревноваться с игроками со всего мира. Эта игра отличается своей реалистичной физикой и подробно проработанными ландшафтами, создавая захватывающие вызовы и возможности для проявления вашего мастерства в вождении.


В Offroad Simulator Online вас ожидают коварные долины, опасные холмы и различные трудности, которые вам придется преодолеть. Ваша задача — демонстрировать навыки первоклассного гонщика по бездорожью, проявлять мастерство в управлении автомобилем и ориентироваться в сложных условиях, чтобы достичь первого места.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Разблокированный VIP
  • Разблокированы все автомобили

МОД 2

  • Удалена принудительная видеореклама.
  • Неограниченный бензин
  • Все автомобили и скины разблокированы
  • Лава не наносит урона

Меню модов со следующими опциями (переключение в главном меню):

  • Увеличение мощности двигателя
  • Повышенная гравитация (гравитация)
  • Отключает скольжение на льду
  • Отключить столкновение автомобилей


 Теги темы: Автомобили, Встроенный кэш

Скачать Offroad Simulator Online 4x4 (Мод, Бесплатные награды) 5.06 взлом

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MOD V1 555 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 555 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Offroad Simulator Online 4x4 (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (16)
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Не важно
Не важно 9 января 2023 01:56
Да добавте старый мод с деньгами с помощью видео сколько просить можно

Lensifal,
Зделайте 2 мод
+1
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Александр Прутской
Александр Прутской 19 декабря 2022 12:23
Играл лет так пять назад в эту игру,нормальная игра.👍
+3
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Не важно
Не важно 19 декабря 2022 01:22
Ну где 2 сылка я жду досехпор разрабы
+2
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Recuse team
Recuse team 23 ноября 2022 15:02
Конечно все хорошо только бан быстро прискочил исправте пж
+4
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Не важно
Не важно 19 ноября 2022 11:35
Lensifal,
Нет в 1 бан только что попробовал
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 ноября 2022 23:38
Не важно,
обе работают
-4
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Не важно
Не важно 12 ноября 2022 10:49
А где 2 сылка
+1
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Не важно
Не важно 2 ноября 2022 22:34
Ну работает норм на просмотр надо нажимать каждые 5 секунд не меньше и не фармить больше 1 400 000 за раз используйте кликер
-3
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Не важно
Не важно 25 октября 2022 22:56
Если чо эт мой комент про рекламу разрабы спасибо огромное
+4
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andrei artuhov 46
andrei artuhov 46 8 сентября 2022 17:41
Почему когда заходиш тебе предоставляют выбор откуда тебе зайти в сому игру , либо гугл либо андроид и везде бан ? Можно поставить антибан
-5
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