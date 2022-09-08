Offroad Simulator Online 4x4 (Мод, Бесплатные награды) 5.06
Версия:
5.06
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GameTOV
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 555 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
59 654
Offroad Simulator Online предлагает захватывающий опыт онлайн-гонок, где вы сможете пилотировать мощные внедорожники и соревноваться с игроками со всего мира. Эта игра отличается своей реалистичной физикой и подробно проработанными ландшафтами, создавая захватывающие вызовы и возможности для проявления вашего мастерства в вождении.
В Offroad Simulator Online вас ожидают коварные долины, опасные холмы и различные трудности, которые вам придется преодолеть. Ваша задача — демонстрировать навыки первоклассного гонщика по бездорожью, проявлять мастерство в управлении автомобилем и ориентироваться в сложных условиях, чтобы достичь первого места.
Информация о модах
МОД 1
- Разблокированный VIP
- Разблокированы все автомобили
МОД 2
- Удалена принудительная видеореклама.
- Неограниченный бензин
- Все автомобили и скины разблокированы
- Лава не наносит урона
Меню модов со следующими опциями (переключение в главном меню):
- Увеличение мощности двигателя
- Повышенная гравитация (гравитация)
- Отключает скольжение на льду
- Отключить столкновение автомобилей
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