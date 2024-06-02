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Jewels of Rome: Построй империю три в ряд (Мод, Много денег)

Jewels of Rome: Построй империю три в ряд (Мод, Много денег) 1.60.6000

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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
G5 Entertainment
Версия:
1.60.6000
Категория:
Без интернета / Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
id приложения:
com.g5e.romepg.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
4 105

Jewels of Rome: Построй империю три в ряд - Вам предоставляется возможность перенестись в Древний Рим. Одно из поселений в отдалённом участке Рима пришло в упадок и нуждается в вашей помощи. Всё что от вам потребуется - комбинировать сокровище в тысячах уровней "Три в ряд" - так вы сможете вернуть былую красоту этому поселению. Вы должны превратить поселение в красивый город, наблюдайте за персонажами и наслаждайтесь хорошей сюжетной линией.


Эта игра сочетает в себе сразу несколько жанров, все жанры закрепляется вместе интересным сюжетом. Если вам нравятся игры "Три в ряд", то эта игра отлично вам подходит.


Скриншоты

Информация о модах

Ссылки на скачивание модов удалены по просьбе правообладателей.

 Теги темы: Много денег

Скачать Jewels of Rome: Построй империю три в ряд (Мод, Много денег) 1.60.6000 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Jewels of Rome: Построй империю три в ряд (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Elena
Elena 4 августа 2023 16:03
Где можно узнать:почему нет просмотра рекламы за алмазы? Раньше хоть так можно было набрать игровую валюту, а теперь нет? Или у меня что-то с игрой?
-1
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