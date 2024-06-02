Jewels of Rome: Построй империю три в ряд - Вам предоставляется возможность перенестись в Древний Рим. Одно из поселений в отдалённом участке Рима пришло в упадок и нуждается в вашей помощи. Всё что от вам потребуется - комбинировать сокровище в тысячах уровней "Три в ряд" - так вы сможете вернуть былую красоту этому поселению. Вы должны превратить поселение в красивый город, наблюдайте за персонажами и наслаждайтесь хорошей сюжетной линией.





Эта игра сочетает в себе сразу несколько жанров, все жанры закрепляется вместе интересным сюжетом. Если вам нравятся игры "Три в ряд", то эта игра отлично вам подходит.