android-1.ru / Игры / Без интернета / Драгоценные Камни Три в Ряд (Мод, Много денег)
Драгоценные Камни Три в Ряд (Мод, Много денег)

Драгоценные Камни Три в Ряд (Мод, Много денег) 1.37.0

Решайте головоломки, сортируя и сочетая драгоценные камни в Jewel Manor.
14
5
Скачать (121 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Bigcool Games
Версия:
1.37.0
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
id приложения:
com.bigcool.puzzle.jewel
Русский язык:
Есть
Лайков:
14
Комментарии:
0
Просмотров:
13 007

Jewel Manor - это увлекательная головоломка, которая предоставляет игрокам возможность насладиться захватывающими игровыми впечатлениями. Если вы являетесь поклонником головоломок, то эта игра, возможно, подойдет вам. Она предлагает множество интересных уровней и задач, связанных с сортировкой и сочетанием драгоценных камней.


Основная идея игры - это собирать и сочетать драгоценные камни одного типа, чтобы очистить уровень и заработать очки. Вы можете наслаждаться игрой в Jewel Manor в режиме оффлайн, что позволяет вам играть без подключения к интернету. Это делает игру доступной и удобной для игры в любое время и в любом месте.


Таким образом, игра предоставляет вам возможность погрузиться в мир головоломок и драгоценных камней, наслаждаться захватывающими уровнями и собирать уникальные комбинации, чтобы достичь успеха в игре.



Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Драгоценные Камни Три в Ряд (Мод, Много денег) 1.37.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Драгоценные Камни Три в Ряд (Мод, Много денег) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Игра производитель пиццы (Мод, Unlocked)
Игра производитель пиццы (Мод, Unlocked)
Версия: 2.7.1
Alpha Ace (Встроенный кэш)
Alpha Ace (Встроенный кэш)
Версия: 0.4.0
Pixel Z Gunner (Мод, Режим бога)
Pixel Z Gunner (Мод, Режим бога)
Версия: 5.4.8
Zombie 3D Gun Shooter: PvP FPS (Мод, Тупые боты)
Zombie 3D Gun Shooter: PvP FPS (Мод, Тупые боты)
Версия: 1.5.0
Road of Kings - Endless Glory (Мод, Навыки)
Road of Kings - Endless Glory (Мод, Навыки)
Версия: 3.2.0
Мини Castle Duels Битва замков (Мод, Один удар)
Мини Castle Duels Битва замков (Мод, Один удар)
Версия: 0.5994
Mudness Offroad Car Simulator (Мод, Много денег)
Mudness Offroad Car Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.4
The Island Castaway (Мод, Много денег)
The Island Castaway (Мод, Много денег)
Версия: 1.7.700

Отзывы о Драгоценные Камни Три в Ряд (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив