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SmashKarts.io (Мод, Скорость)

SmashKarts.io (Мод, Скорость) 2.3.5

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tall Team
Версия:
2.3.5
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 Мб
id приложения:
com.tallteam.citychase
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
895

Smash Karts.io - это увлекательная онлайн аркада, где вы вместе с семью другими участниками будете соревноваться в мире захватывающих картинговых баталий. Попадая на разнообразные арены с уникальными текстурами, ваша задача - управлять каром, гонять по карте и собирать случайно появляющиеся ящики с бонусами.


Собранные ящики раскроют перед вами арсенал оружия - от ракет до взрывоопасных бомб, и каждый предмет в инвентаре может стать ключом к вашему успеху. Вооружившись, атакуйте соперников и сбивайте их с трассы, но не забывайте уворачиваться от ответных ударов. В этих трехминутных заездах ваша цель - нанести как можно больше урона и уничтожить максимальное количество противников.


Игра награждает игрока с наибольшим количеством побед, в то время как другие игроки также получают очки за участие и показанное мастерство. Чтобы доминировать в "Smash Karts.io", вам понадобится не только реакция и стратегическое мышление, но и умение быстро адаптироваться к постоянно меняющейся динамике игры. С каждым новым заездом у вас будет шанс улучшить свои навыки, изучить карту и разработать новые тактики для победы. Вы готовы занять первое место на пьедестале чемпионов.



Скриншоты

Информация о модах

Множитель скорости передвижения

Скачать SmashKarts.io (Мод, Скорость) 2.3.5 взлом

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Скачать SmashKarts.io (Мод, Скорость) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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