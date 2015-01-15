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Sliding Seas (Мод, Много жизней)

Sliding Seas (Мод, Много жизней) 2.0.4

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mugshot Games Pty Ltd
Версия:
2.0.4
Категория:
На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
id приложения:
com.mugshotgames.slidingseas
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
911

Sliding Seas - это захватывающая игра, которая открывает перед игроками совершенно новый мир, наполненный богатыми и красивыми сценами. В этой игре вам предстоит развивать и украшать свой родной остров, делая его прекрасным и совершенным во всех отношениях. Выбирайте свой собственный путь и разрабатывайте уникальные стратегии, чтобы достичь этой цели.


В Sliding Seas каждый игрок имеет свободу выбора и уникальные способы исследования, которые соответствуют их собственным предпочтениям. Игра поддерживает разнообразие стилей игры, позволяя каждому игроку проявить свои таланты и креативность.


В этой игре важно развивать свой остров, строить красивые структуры и создавать уникальные пейзажи. Используйте свои навыки и стратегии, чтобы добиться успеха и сделать свой остров идеальным местом для жизни. Вас ждут увлекательные задания и вызовы, которые помогут раскрыть все ваши таланты и навыки.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество жизней/усилений

Скачать Sliding Seas (Мод, Много жизней) 2.0.4 взлом

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Скачать Sliding Seas (Мод, Много жизней) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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