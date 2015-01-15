Sliding Seas (Мод, Много жизней) 2.0.4
Sliding Seas - это захватывающая игра, которая открывает перед игроками совершенно новый мир, наполненный богатыми и красивыми сценами. В этой игре вам предстоит развивать и украшать свой родной остров, делая его прекрасным и совершенным во всех отношениях. Выбирайте свой собственный путь и разрабатывайте уникальные стратегии, чтобы достичь этой цели.
В Sliding Seas каждый игрок имеет свободу выбора и уникальные способы исследования, которые соответствуют их собственным предпочтениям. Игра поддерживает разнообразие стилей игры, позволяя каждому игроку проявить свои таланты и креативность.
В этой игре важно развивать свой остров, строить красивые структуры и создавать уникальные пейзажи. Используйте свои навыки и стратегии, чтобы добиться успеха и сделать свой остров идеальным местом для жизни. Вас ждут увлекательные задания и вызовы, которые помогут раскрыть все ваши таланты и навыки.
Неограниченное количество жизней/усилений
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство