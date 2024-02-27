Car Sales Simulator 2023 – это интригующий симулятор управления автосалоном, который предоставляет игрокам возможность заняться продажей автомобилей и развитием своего бизнеса в автомобильной индустрии. Игра предлагает увлекательный и реалистичный опыт ведения автомобильного бизнеса, от начальных этапов до превращения в успешный автосалон с отличной репутацией.





Игроки начинают свое путешествие с управления небольшой открытой площадкой и офисом в контейнере. По мере развития бизнеса они смогут расширять свои мощности, открывать новые автосалоны и улучшать услуги, чтобы привлекать больше клиентов и повышать свой доход.





Одной из ключевых особенностей "Car Sales Simulator 2023" является управление аватаром от первого лица, что позволяет игрокам погрузиться в процесс управления автосалоном. Игра включает в себя элементы интерактивности, различные задания, взаимодействие с клиентами и персоналом, а также ремонтные работы, связанные с подготовкой автомобилей к продаже.