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Car Sales Simulator 2023 (Мод, Много денег)

Car Sales Simulator 2023 (Мод, Много денег) 0.0.69

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Версия:
0.0.69
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 310 Мб
id приложения:
com.dmg.carsalessimulator
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 587

Car Sales Simulator 2023 – это интригующий симулятор управления автосалоном, который предоставляет игрокам возможность заняться продажей автомобилей и развитием своего бизнеса в автомобильной индустрии. Игра предлагает увлекательный и реалистичный опыт ведения автомобильного бизнеса, от начальных этапов до превращения в успешный автосалон с отличной репутацией.


Игроки начинают свое путешествие с управления небольшой открытой площадкой и офисом в контейнере. По мере развития бизнеса они смогут расширять свои мощности, открывать новые автосалоны и улучшать услуги, чтобы привлекать больше клиентов и повышать свой доход.


Одной из ключевых особенностей "Car Sales Simulator 2023" является управление аватаром от первого лица, что позволяет игрокам погрузиться в процесс управления автосалоном. Игра включает в себя элементы интерактивности, различные задания, взаимодействие с клиентами и персоналом, а также ремонтные работы, связанные с подготовкой автомобилей к продаже.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Car Sales Simulator 2023 (Мод, Много денег) 0.0.69 взлом

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Скачать Car Sales Simulator 2023 (Мод, Много денег)
310 Мб
Ссылка 2
310 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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