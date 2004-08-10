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GTA III – NETFLIX (Полная версия)

GTA III – NETFLIX (Полная версия) 1.90.48899882

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Версия:
1.90.48899882
Требования:
Android 11
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 021
Скриншоты
Описание

Grand Theft Auto III (GTA III), выпущенная в 2001 году, стала революционной игрой в мире видеоигр. Она ввела игроков в обширный и полностью трехмерный открытый мир, предлагая редко встречающуюся на тот момент свободу в исследовании и взаимодействии с окружающей средой. Эта игра отличалась нелинейным игровым процессом, позволяя игрокам самостоятельно выбирать порядок выполнения миссий и исследования мира, что предоставляло беспрецедентный уровень свободы и персонализации игрового опыта.


GTA III также привлекла внимание за счет взрослого содержания, включая насилие и преступность, что вызвало споры, но в то же время сыграло ключевую роль в популяризации игры. Эти спорные темы, в сочетании с инновационным геймплеем, привели к тому, что игра стала культовым явлением и положила начало чрезвычайно успешной франшизе.


Информация о модах

полная версия


ВНИМАНИЕ: Найдите игру в Google Play Store и начните ее загрузку. После того, как скачается 1-2 МБ, отмените ее, установите скачанный с сайта APK-файл и откройте игру. (Иначе внутренняя загрузка не начнется)

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Скачать GTA III – NETFLIX (Полная версия) v1.90.48899882 MOD APK

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Скачать GTA III – NETFLIX (Полная версия) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
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Старые версии GTA III – NETFLIX
Version 1.83.44255649


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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