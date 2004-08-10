Grand Theft Auto III (GTA III), выпущенная в 2001 году, стала революционной игрой в мире видеоигр. Она ввела игроков в обширный и полностью трехмерный открытый мир, предлагая редко встречающуюся на тот момент свободу в исследовании и взаимодействии с окружающей средой. Эта игра отличалась нелинейным игровым процессом, позволяя игрокам самостоятельно выбирать порядок выполнения миссий и исследования мира, что предоставляло беспрецедентный уровень свободы и персонализации игрового опыта.
GTA III также привлекла внимание за счет взрослого содержания, включая насилие и преступность, что вызвало споры, но в то же время сыграло ключевую роль в популяризации игры. Эти спорные темы, в сочетании с инновационным геймплеем, привели к тому, что игра стала культовым явлением и положила начало чрезвычайно успешной франшизе.
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