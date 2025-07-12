android-1.ru / Игры / Приключения / Deadly Nightmare UH (Полная версия)
Deadly Nightmare UH (Полная версия)

Deadly Nightmare UH (Полная версия) v1.2.0

0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.2.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Electrical Eagle Studio LTD
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 331 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
705
Описание

Deadly Nightmare UH - представляет собой хоррор-приключение, являющееся приквелом к оригинальной игре. Эта игра знакомит игроков с бабушкой главного героя из первой части, раскрывая новые аспекты и секреты истории. С высококачественной графикой и множеством динамично развивающихся событий, игра предлагает захватывающий и напряженный сюжет, который поддерживает атмосферу саспенса.


В "Deadly Nightmare UH" игроки не только познакомятся с родственницей предыдущего протагониста, но и узнают множество семейных тайн. Игра предлагает встречи как со старыми, так и с новыми противниками, добавляя глубину и сложность сюжету. Разнообразие декораций и локаций обогащает игровой мир и делает исследование еще более интересным.


Особенностью игры является возможность использования уникальных предметов и заклинаний для борьбы с монстрами, что добавляет элемент стратегии и тактики в игру. Эти элементы помогают игрокам не только выживать в ужасающем мире игры, но и активно влиять на ход событий.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Deadly Nightmare UH (Полная версия) v1.2.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Deadly Nightmare UH (Полная версия) 331 Мб Ссылка 2 331 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Слово Пацана: Атака Чушпанов (Полная версия)
Слово Пацана: Атака Чушпанов (Полная версия)
Version: 12
DeLight: The Journey Home (Мод, Unlocked)
DeLight: The Journey Home (Мод, Unlocked)
Version: 61
Code Z Day Хроники: Хоррор 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Code Z Day Хроники: Хоррор 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.3.6a
Nature Class (Полная версия)
Nature Class (Полная версия)
Version: 1.0.0
Математичка - Хоррор Игра (Полная версия)
Математичка - Хоррор Игра (Полная версия)
Version: 1.0
Mascraft Master Craftsman (Полная версия)
Mascraft Master Craftsman (Полная версия)
Version: 1.0.0
Get Out: Survival Multiplayer (Полная версия)
Get Out: Survival Multiplayer (Полная версия)
Version: 0.9.2.2
EMERGENCY Operator - Call 911 (Мод, Бесплатные награды)
EMERGENCY Operator - Call 911 (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.3.168

Отзывы о Deadly Nightmare UH (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив