Описание

Someday – это эмоциональная интерактивная история, погружающая игроков в мрачный мир воспоминаний и сожалений. Главный герой возвращается с работы, когда на улице уже темно. Он когда-то любил ночь, но после встречи с ней все изменилось. Эти воспоминания о ней, о лучшем дне его жизни, постоянно всплывают в его памяти, делая каждый новый день без нее невыносимо тяжелым.





Погружение в воспоминания и опасное возвращение домой





Вставив ключи в замок зажигания и нажав на педаль газа, главный герой направляется домой. Но его мысли заняты воспоминаниями о той поездке на озеро с ней, и это вызывает у него сильные эмоции. Усталость и желание спать овладевают им, дорога почти не видна, но он продолжает ехать вперед, несмотря на своё состояние. Он понимает, что лучше бы было вызвать такси, но уже слишком поздно.





Внезапная авария и осознание





Внезапный удар, звук разбивающегося стекла – герой оказывается зажат в тисках разбитого автомобиля, не в состоянии пошевелиться. Он чувствует, как жизнь покидает его тело, но внутри него остается ощущение, что это еще не конец. В этой критической ситуации его разум возвращается к воспоминаниям о ней, о том, как она изменила его жизнь и почему он продолжает жить ради этих моментов.