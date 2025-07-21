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Someday (Полная версия)

Someday (Полная версия) v13.82

Темная и эмоциональная история

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Версия:
13.82
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
THIRTEENDAYS
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:24
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
135
Описание

Someday – это эмоциональная интерактивная история, погружающая игроков в мрачный мир воспоминаний и сожалений. Главный герой возвращается с работы, когда на улице уже темно. Он когда-то любил ночь, но после встречи с ней все изменилось. Эти воспоминания о ней, о лучшем дне его жизни, постоянно всплывают в его памяти, делая каждый новый день без нее невыносимо тяжелым.


Погружение в воспоминания и опасное возвращение домой


Вставив ключи в замок зажигания и нажав на педаль газа, главный герой направляется домой. Но его мысли заняты воспоминаниями о той поездке на озеро с ней, и это вызывает у него сильные эмоции. Усталость и желание спать овладевают им, дорога почти не видна, но он продолжает ехать вперед, несмотря на своё состояние. Он понимает, что лучше бы было вызвать такси, но уже слишком поздно.


Внезапная авария и осознание


Внезапный удар, звук разбивающегося стекла – герой оказывается зажат в тисках разбитого автомобиля, не в состоянии пошевелиться. Он чувствует, как жизнь покидает его тело, но внутри него остается ощущение, что это еще не конец. В этой критической ситуации его разум возвращается к воспоминаниям о ней, о том, как она изменила его жизнь и почему он продолжает жить ради этих моментов.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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