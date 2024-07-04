Drift No Limit – это новый продвинутый автосимулятор дрифта, который предлагает реалистичный опыт вождения как в оффлайн, так и в онлайн режиме. Спортивные автомобили, открытый мир, пешеходы и трафик – всё это доступно в этой впечатляющей игре. Drift No Limit обещает захватывающие уличные гонки, наполненные адреналином и множеством возможностей для улучшения ваших навыков и автомобилей.





Реалистичная дрифт игра с открытым миром





Игра отличается реалистичной графикой и физикой, что позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу дрифта по городу. Множество заданий и способов прокачать свои автомобили или приобрести новые спортивные дрифт-кары делают игровой процесс разнообразным и интересным. Свободная езда по городу даёт возможность наслаждаться дрифтом, сжигая шины и пуская дым в глаза соперникам в онлайн-режиме.





Широкие возможности для тюнинга и настройки





Drift No Limit предлагает широкий выбор игровых настроек для мобильного дрифта. Десятки различных способов тюнинга вашего автопарка позволяют персонализировать каждый автомобиль по своему вкусу. Большое количество заданий, доступных как в онлайн, так и в оффлайн режимах, обеспечивают долгие часы увлекательного геймплея. Скорость, автомобили, дрифт и уличные гонки – всё это ждёт вас в одной из лучших игр своего жанра, доступной на мобильных устройствах.