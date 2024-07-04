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Drift No Limit: тачки и гонки (Мод, Много денег)

Drift No Limit: тачки и гонки (Мод, Много денег) 92

Захватывающий автосимулятор дрифта
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Версия:
92
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Stepa Mobile Games
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9

Drift No Limit – это новый продвинутый автосимулятор дрифта, который предлагает реалистичный опыт вождения как в оффлайн, так и в онлайн режиме. Спортивные автомобили, открытый мир, пешеходы и трафик – всё это доступно в этой впечатляющей игре. Drift No Limit обещает захватывающие уличные гонки, наполненные адреналином и множеством возможностей для улучшения ваших навыков и автомобилей.


Реалистичная дрифт игра с открытым миром


Игра отличается реалистичной графикой и физикой, что позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу дрифта по городу. Множество заданий и способов прокачать свои автомобили или приобрести новые спортивные дрифт-кары делают игровой процесс разнообразным и интересным. Свободная езда по городу даёт возможность наслаждаться дрифтом, сжигая шины и пуская дым в глаза соперникам в онлайн-режиме.


Широкие возможности для тюнинга и настройки


Drift No Limit предлагает широкий выбор игровых настроек для мобильного дрифта. Десятки различных способов тюнинга вашего автопарка позволяют персонализировать каждый автомобиль по своему вкусу. Большое количество заданий, доступных как в онлайн, так и в оффлайн режимах, обеспечивают долгие часы увлекательного геймплея. Скорость, автомобили, дрифт и уличные гонки – всё это ждёт вас в одной из лучших игр своего жанра, доступной на мобильных устройствах.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Drift No Limit: тачки и гонки (Мод, Много денег) 92 взлом

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