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Wind Peaks (Мод, Много денег)

Wind Peaks (Мод, Много денег) v1.20.2

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Версия:
1.20.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Actoon Studio
Категория:
Платные / Головоломки / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 00:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
403
Описание

Wind Peaks – это отличная головоломка, которая завораживает как своей механикой, так и визуальной реализацией. Игрокам предстоит заниматься поиском предметов в непривычных условиях, что делает игровой процесс свежим и интересным. В игре присутствует увлекательный сюжет, забавные персонажи и логически обоснованные события, что придает ей особое очарование.


В Wind Peaks игроки будут заниматься поиском предметов, наслаждаясь при этом красивыми пейзажами и милыми героями. Игра не перегружена чрезмерно сложными моментами, что позволяет расслабиться и просто получать удовольствие от процесса. Логика в событиях и сценарии добавляют игре структуры, делая ее увлекательной и доступной для игроков всех возрастов.


Одной из главных особенностей Wind Peaks является её визуальная составляющая. Игроки будут наслаждаться красочными пейзажами и необычными ситуациями, в которых оказываются доброжелательные персонажи. Эти элементы создают приятную и расслабляющую атмосферу, которая помогает отвлечься от повседневной суеты. Участники игры смогут полностью погрузиться в этот уютный и добрый мир, наслаждаясь каждой минутой, проведенной в игре.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Wind Peaks (Мод, Много денег) v1.20.2 MOD APK

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Скачать Wind Peaks (Мод, Много денег) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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