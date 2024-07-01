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Screw Mania (Мод, Без рекламы)

Screw Mania (Мод, Без рекламы) 1.1

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Версия:
1.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Jian Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12

Screw Mania — это увлекательная головоломка с двумя режимами, в которой игроки сталкиваются с задачами, связанными с винтами. На одних уровнях вам предстоит правильно раскручивать винты, чтобы разобрать сложную композицию из элементов, а на других — наоборот, собирать их таким образом, чтобы форма была полностью заполнена и оставалось время на таймере.


Игра обладает большой продолжительностью, и по мере прохождения сложность возрастает, что требует от игроков быстрого мышления и умения оценивать ситуацию на лету. Отличная графика и хорошо продуманные уровни делают Screw Mania привлекательной для всех, кто хочет с пользой провести своё свободное время.


Screw Mania — это не просто головоломка, а настоящий вызов для вашего интеллекта и логики. Если вы любите сложные и интересные задачи, то эта игра точно станет вашим фаворитом.


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Скачать Screw Mania (Мод, Без рекламы) 153 Мб Ссылка 2 153 Мб

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