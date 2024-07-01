Screw Mania (Мод, Без рекламы) 1.1
Screw Mania — это увлекательная головоломка с двумя режимами, в которой игроки сталкиваются с задачами, связанными с винтами. На одних уровнях вам предстоит правильно раскручивать винты, чтобы разобрать сложную композицию из элементов, а на других — наоборот, собирать их таким образом, чтобы форма была полностью заполнена и оставалось время на таймере.
Игра обладает большой продолжительностью, и по мере прохождения сложность возрастает, что требует от игроков быстрого мышления и умения оценивать ситуацию на лету. Отличная графика и хорошо продуманные уровни делают Screw Mania привлекательной для всех, кто хочет с пользой провести своё свободное время.
Screw Mania — это не просто головоломка, а настоящий вызов для вашего интеллекта и логики. Если вы любите сложные и интересные задачи, то эта игра точно станет вашим фаворитом.
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Скачать Screw Mania (Мод, Без рекламы) 1.1 взлом
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