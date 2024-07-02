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Спасите мисс (Мод, Без рекламы)

Спасите мисс (Мод, Без рекламы) 1.0.0

Захватывающая головоломка с уникальными сценариями
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21

Save the Miss — это увлекательная головоломка, где игрокам предстоит находить правильные последовательности действий, чтобы решить сложившиеся проблемы в различных сценариях. Игра предлагает большое количество уровней, каждый из которых представляет собой уникальную ситуацию с персонажами, нуждающимися в вашей поддержке.


Разнообразие Ситуаций и Варианты Решений


Каждый уровень в Save the Miss предоставляет набор возможностей, некоторые из которых могут показаться логичными, но не быть правильными, в то время как другие, кажущиеся странными, оказываются оптимальным шагом к решению проблемы. Вам предстоит поразмыслить и использовать свою логику, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант и нормализовать ситуацию.


Привлекательная Графика и Продолжительность


Игра порадует вас неплохой графикой, продолжительностью и интересными приключениями персонажей. Save the Miss предлагает нестандартные задачи, которые требуют креативного подхода и аналитического мышления. Вариативность и сложность уровней сделают игровой процесс интересным и затягивающим для всех любителей головоломок.


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Скачать Спасите мисс (Мод, Без рекламы) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

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