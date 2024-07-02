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Monster Hunter Puzzles (Мод, Много бриллиантов)

Monster Hunter Puzzles (Мод, Много бриллиантов) 2.01.01

Захватывающая головоломка "три в ряд"
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Версия:
2.01.01
Требования:
Android 9
Разработчик:
CAPCOM CO., LTD.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3

Monster Hunter Puzzles — это увлекательная головоломка "три в ряд" от известного издателя, которая понравится широкой аудитории благодаря своей качественной графике, мультяшным сюжетным вставкам и милым персонажам. В этой игре геймеры будут исследовать Кошачьи острова и сражаться с монстрами, которые в последнее время создают множество проблем.


Исследуйте Кошачьи острова и сражайтесь с монстрами


Игра предлагает захватывающие приключения, где вам предстоит решать головоломки, чтобы побеждать монстров и продвигаться дальше. Каждое успешно выполненное задание приносит награды и помогает улучшать навыки и характеристики главного героя. Вам предстоит не только сражаться, но и исследовать красивые и разнообразные локации, полные тайн и загадок.


Развивайте своего героя и строите поселение


В Monster Hunter Puzzles есть элементы развития, как вашего персонажа, так и его собственного поселения. Вы сможете приглашать в свое поселение бежавших от беды, улучшать инфраструктуру и обеспечивать безопасность. Постепенно вы превратите свое поселение в процветающее место, защищенное от нападений монстров.


Скриншоты

Информация о модах

Много алмазов

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Monster Hunter Puzzles (Мод, Много бриллиантов) 2.01.01 взлом

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Скачать Monster Hunter Puzzles (Мод, Много бриллиантов) 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

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