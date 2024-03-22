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Fruits Mania:Belle's Adventure (Мод, Авто Победа)

Fruits Mania:Belle's Adventure (Мод, Авто Победа) 24.1114.01

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Версия:
24.1114.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitMango
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
561
Скриншоты
Описание

Fruits Mania: Belle's Adventure - это захватывающая игра в жанре "три в ряд" от Bitmango. В этой игре игрокам предстоит встать на защиту фей, которых поймали жадные еноты.


Игровой процесс включает в себя решение различных головоломок, связанных с собиранием фруктов и созданием комбинаций из трех и более одинаковых элементов. Целью игры является освобождение всех фей и прохождение разнообразных уровней, каждый из которых предлагает новые вызовы и головоломки.


Особенностью Fruits Mania: Belle's Adventure является яркая и привлекательная графика, а также приятное звуковое сопровождение, которое создает приятную атмосферу в игре. Игроки могут наслаждаться этой игрой в течение нескольких часов, пытаясь пройти все уровни и спасти фей от енотов.


Информация о модах

Автоматическая победа

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Скачать Fruits Mania:Belle's Adventure (Мод, Авто Победа) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

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