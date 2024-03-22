Описание

Fruits Mania: Belle's Adventure - это захватывающая игра в жанре "три в ряд" от Bitmango. В этой игре игрокам предстоит встать на защиту фей, которых поймали жадные еноты.





Игровой процесс включает в себя решение различных головоломок, связанных с собиранием фруктов и созданием комбинаций из трех и более одинаковых элементов. Целью игры является освобождение всех фей и прохождение разнообразных уровней, каждый из которых предлагает новые вызовы и головоломки.





Особенностью Fruits Mania: Belle's Adventure является яркая и привлекательная графика, а также приятное звуковое сопровождение, которое создает приятную атмосферу в игре. Игроки могут наслаждаться этой игрой в течение нескольких часов, пытаясь пройти все уровни и спасти фей от енотов.