Fruits Mania: Belle's Adventure - это захватывающая игра в жанре "три в ряд" от Bitmango. В этой игре игрокам предстоит встать на защиту фей, которых поймали жадные еноты.
Игровой процесс включает в себя решение различных головоломок, связанных с собиранием фруктов и созданием комбинаций из трех и более одинаковых элементов. Целью игры является освобождение всех фей и прохождение разнообразных уровней, каждый из которых предлагает новые вызовы и головоломки.
Особенностью Fruits Mania: Belle's Adventure является яркая и привлекательная графика, а также приятное звуковое сопровождение, которое создает приятную атмосферу в игре. Игроки могут наслаждаться этой игрой в течение нескольких часов, пытаясь пройти все уровни и спасти фей от енотов.
Автоматическая победа
Скачать Fruits Mania:Belle's Adventure (Мод, Авто Победа) v24.1114.01 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer