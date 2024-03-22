Scavenger Hunt - захватывающая и захватывающая игра с поиском мусора. В игре вы будете играть за охотника за сокровищами, выполнять задания и испытания и находить драгоценные сокровища.





В этом захватывающем путешествии в поисках сокровищ вы попытаетесь собрать все предметы, перечисленные в вашем «списке сокровищ», не будучи пойманными охранниками, узнать о жутком мире, в котором вы живете, и многое другое! Scavenger Hunt — приключенческая игра, идеально подходящая для игроков, которые хотят ненадолго уйти от реальности! Затеряйтесь в загадочном мире с Scavenger Hunt и исследуйте новые захватывающие места!