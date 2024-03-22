Scavenger Hunt (Мод, Много подсказок) 126.3.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Popcore Games
Версия:
126.3.1
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 415
Scavenger Hunt - захватывающая и захватывающая игра с поиском мусора. В игре вы будете играть за охотника за сокровищами, выполнять задания и испытания и находить драгоценные сокровища.
В этом захватывающем путешествии в поисках сокровищ вы попытаетесь собрать все предметы, перечисленные в вашем «списке сокровищ», не будучи пойманными охранниками, узнать о жутком мире, в котором вы живете, и многое другое! Scavenger Hunt — приключенческая игра, идеально подходящая для игроков, которые хотят ненадолго уйти от реальности! Затеряйтесь в загадочном мире с Scavenger Hunt и исследуйте новые захватывающие места!
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