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Scavenger Hunt (Мод, Много подсказок)

Scavenger Hunt (Мод, Много подсказок) 126.3.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Popcore Games
Версия:
126.3.1
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
id приложения:
com.nnxshcwrkg.scavengerhunt
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 415

Scavenger Hunt - захватывающая и захватывающая игра с поиском мусора. В игре вы будете играть за охотника за сокровищами, выполнять задания и испытания и находить драгоценные сокровища.


В этом захватывающем путешествии в поисках сокровищ вы попытаетесь собрать все предметы, перечисленные в вашем «списке сокровищ», не будучи пойманными охранниками, узнать о жутком мире, в котором вы живете, и многое другое! Scavenger Hunt — приключенческая игра, идеально подходящая для игроков, которые хотят ненадолго уйти от реальности! Затеряйтесь в загадочном мире с Scavenger Hunt и исследуйте новые захватывающие места!


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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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