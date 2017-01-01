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Kitten Match (Мод, Много ходов)

Kitten Match (Мод, Много ходов) 3.8.0

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Версия:
3.8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Special Gamez
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 515 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 561

Непреодолимое очарование увлекательной мобильной игры-головоломки неоспоримо. Добавьте трогательное присутствие очаровательных котят, и привлекательность взлетит до небес! Именно такой коктейль веселья ждет вас в Kitten Match — игре, в которой ограниченные по времени события, бесчисленные уровни и куча милых котят обещают вам незабываемые впечатления.


Одной из главных особенностей игры является множество ограниченных по времени событий и уровней, призванных бросить вам вызов и развлечь вас. Каждый уровень Kitten Match доводит ваше мастерство решения головоломок до предела и щедро вознаграждает вас радостью прогресса и достижений. По мере того, как ваше путешествие по игре разворачивается, растет и ваша постоянно растущая коллекция восхитительных котят.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество ходов

Скачать Kitten Match (Мод, Много ходов) 3.8.0 взлом

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Скачать Kitten Match (Мод, Много ходов) 515 Мб Ссылка 2 515 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Kitten Match (Мод, Много ходов)


Комментарии (1)
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Анатолий Александров
Анатолий Александров 6 сентября 2023 02:10
А мод то не рабочий
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