Непреодолимое очарование увлекательной мобильной игры-головоломки неоспоримо. Добавьте трогательное присутствие очаровательных котят, и привлекательность взлетит до небес! Именно такой коктейль веселья ждет вас в Kitten Match — игре, в которой ограниченные по времени события, бесчисленные уровни и куча милых котят обещают вам незабываемые впечатления.





Одной из главных особенностей игры является множество ограниченных по времени событий и уровней, призванных бросить вам вызов и развлечь вас. Каждый уровень Kitten Match доводит ваше мастерство решения головоломок до предела и щедро вознаграждает вас радостью прогресса и достижений. По мере того, как ваше путешествие по игре разворачивается, растет и ваша постоянно растущая коллекция восхитительных котят.