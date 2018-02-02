Описание

Добро пожаловать в мир Complete Rhythm Trainer, идеального приложения для тренировки ритма для музыкантов! Приготовьтесь отправиться в захватывающее приключение, научившись читать, распознавать, постукивать и писать ритмы от самых простых до самых сложных. Это приложение, разработанное как видеоигра с сильными педагогическими концепциями, сделает вас мастером ритма, сохраняя процесс обучения увлекательным и увлекательным.





С 252 прогрессивными упражнениями, расположенными на 4 уровнях и 30 главами, Complete Rhythm Trainer предлагает обширный контент, ориентированный на различные уровни навыков. В этом приложении есть все: от простых тактовых размеров до составных и асимметричных, от половинных и четвертных нот до тридцатисекундных нот, триолей, восьмых свинга, нот с двумя точками и квинтолей. Пять типов упражнений включают имитацию ритма, чтение ритма, диктанты ритма, чтение двумя голосами и диктанты двумя голосами, что позволяет проводить разнообразные и увлекательные практические занятия.