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Complete Rhythm Trainer (Мод, Unlocked)

Complete Rhythm Trainer 1.7.1-119 (121119)

Unlocked
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Версия:
1.7.1-119 (121119)
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Binary Guilt Software
Категория:
Без интернета / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 294
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир Complete Rhythm Trainer, идеального приложения для тренировки ритма для музыкантов! Приготовьтесь отправиться в захватывающее приключение, научившись читать, распознавать, постукивать и писать ритмы от самых простых до самых сложных. Это приложение, разработанное как видеоигра с сильными педагогическими концепциями, сделает вас мастером ритма, сохраняя процесс обучения увлекательным и увлекательным.


С 252 прогрессивными упражнениями, расположенными на 4 уровнях и 30 главами, Complete Rhythm Trainer предлагает обширный контент, ориентированный на различные уровни навыков. В этом приложении есть все: от простых тактовых размеров до составных и асимметричных, от половинных и четвертных нот до тридцатисекундных нот, триолей, восьмых свинга, нот с двумя точками и квинтолей. Пять типов упражнений включают имитацию ритма, чтение ритма, диктанты ритма, чтение двумя голосами и диктанты двумя голосами, что позволяет проводить разнообразные и увлекательные практические занятия.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Complete Rhythm Trainer (Мод, Unlocked) v1.7.1-119 (121119) MOD APK

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Скачать Complete Rhythm Trainer (Мод, Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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