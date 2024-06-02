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Jess' Stories (Мод, Много денег)

Jess' Stories (Мод, Много денег) 1.10.2

47
14
Скачать (148 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
1.10.2
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
id приложения:
com.furylion.makeup
Русский язык:
Есть
Лайков:
47
Комментарии:
5
Просмотров:
22 353

выберите свою собственную судьбу в веселой и захватывающей игре-симуляторе, рассказывающей о путешествии Джесс. Начиная с ее детства, вы будете принимать решения, которые определят ее будущее и решат, где она окажется в жизни. Испытайте всевозможные забавные истории и неожиданные повороты во время этого захватывающего приключения!


Возьмите под контроль свою жизнь и осуществите свои самые смелые мечты с Jess' Stories - Life Adventure! Посмотрите, куда заведет вас жизнь, и исследуйте открывающиеся возможности. С каждым решением вы будете создавать уникальную и увлекательную сюжетную линию, которую сможете исследовать только вы.


Отправляйтесь в захватывающее приключение прямо сейчас с Jess' Stories - Life Adventure и узнайте, что ждет впереди! Присоединяйтесь к тысячам игроков, которые уже открыли для себя путь по этому захватывающему пути. Будьте готовы начать играть сегодня!


Скриншоты

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Скачать Jess' Stories (Мод, Много денег) 1.10.2 взлом

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Скачать Jess' Stories (Мод, Много денег)
148 Мб
Ссылка 2
148 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Jess' Stories (Мод, Много денег)


Комментарии (5)
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Диана
Диана 12 апреля 2024 14:05
А ничего что она там голая и без волос?
0
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Нина
Нина 11 мая 2023 19:50
Нет взлома на деньги!!!
-1
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Тамара
Тамара 3 мая 2023 03:18
Нет взлома, просто игра
-4
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Gamer228
Gamer228 3 мая 2023 01:38
диана,
Первая и вторая ссылка, это один файл, если вылетает по первому, то по второму все равно будет вылетать) либо игра кривая и работает не на всех устройствах либо мод работает не на всех устройствах
+6
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диана
диана 3 мая 2023 01:36
скачала по первой ссылке, приложение вылетает через секунд 15 после запуска.
вторую ссылку скачать не могу , так как вылазит куча реклам и она не качается , не знаю что делать , может куда-то не туда нажала
+1
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