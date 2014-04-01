Отправляйтесь в захватывающее путешествие в Tap Tap Ride, игре-кликере, которая превращает вас в демона максимальной скорости на двух колесах, когда вы покоряете мир на своем постоянно растущем велосипеде. С каждым нажатием погружайтесь в захватывающее приключение, чтобы стать самым быстрым королем в мире, оставив всех остальных в пыли.





В Tap Tap Ride повышение скорости и выносливости — ключ к победе. Когда вы нажмете и улучшите свой велосипед, вы увидите, как ваш аватар превратится в могучего велосипедиста с непревзойденной скоростью и силой. Никакая задача не будет для вас слишком сложной, так как ваше неустанное постукивание продвинет вас к титулу самого быстро бегущего короля в мире. Приготовьтесь доминировать на дорогах и оставить конкурентов далеко позади!



