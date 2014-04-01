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Tap Tap Ride | Clicker Games (Мод меню)

Tap Tap Ride | Clicker Games (Мод меню) 2.8

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Версия:
2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FireStar
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 428

Отправляйтесь в захватывающее путешествие в Tap Tap Ride, игре-кликере, которая превращает вас в демона максимальной скорости на двух колесах, когда вы покоряете мир на своем постоянно растущем велосипеде. С каждым нажатием погружайтесь в захватывающее приключение, чтобы стать самым быстрым королем в мире, оставив всех остальных в пыли.


В Tap Tap Ride повышение скорости и выносливости — ключ к победе. Когда вы нажмете и улучшите свой велосипед, вы увидите, как ваш аватар превратится в могучего велосипедиста с непревзойденной скоростью и силой. Никакая задача не будет для вас слишком сложной, так как ваше неустанное постукивание продвинет вас к титулу самого быстро бегущего короля в мире. Приготовьтесь доминировать на дорогах и оставить конкурентов далеко позади!



Скриншоты

Информация о модах

ㆍМод меню

ㆍМножитель скорости

 Теги темы: Мод меню

Скачать Tap Tap Ride | Clicker Games (Мод меню) 2.8 взлом

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