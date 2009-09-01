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Симулятор вождения УАЗ Hunter (Мод, Много денег)

Симулятор вождения УАЗ Hunter (Мод, Много денег) 0.9.98 b467

Исследуйте пустыню и выполняйте миссии в симуляторе вождения 4x4.
43
11
Скачать (178 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ABGames89
Версия:
0.9.98 b467
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 178 Мб
id приложения:
com.AB.RCDUAZ
Русский язык:
Есть
Лайков:
43
Комментарии:
4
Просмотров:
27 331

Russian Car Driver UAZ HUNTER — захватывающий и захватывающий симулятор вождения, который позволяет вам исследовать пустыню на мощном полноприводном автомобиле. Выберите свой собственный сюжетный путь, выполняйте захватывающие миссии и проезжайте по разнообразным реалистичным ландшафтам.


Сделать каждый опыт вождения уникальным и незабываемым с Russian Car Driver UAZ HUNTER; наслаждайтесь внедорожным приключением 4x4 и красивым динамичным окружением. Испытайте себя, выполняйте миссии с разными целями и принимайте решения, которые повлияют на жизненный путь вашего персонажа.


Почувствуйте прилив вождения легендарного русского UAZ HUNTER с русским водителем. Испытайте настоящую сельскую и городскую среду с потрясающими визуальными эффектами, реалистичной физикой и интерактивными миссиями в красивой 3D-графике. В этом реалистичном симуляторе вождения вас ждут напряженные миссии в режиме истории, где ваши решения приведут к разным результатам.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МЕНЮ МОД
  • Инъекция повышения уровня

Информация: у вас есть неограниченное количество денег и очков навыков при повышении уровня.


Мод 2

  • Бесконечные деньги

ПримечаниеПосле выполнения начальных инструкций нажмите «||». чтобы сделать паузу и войти в меню, затем нажмите «ОПЦИИ», чтобы увеличить сумму.

 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор вождения УАЗ Hunter (Мод, Много денег) 0.9.98 b467 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
178 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
178 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Симулятор вождения УАЗ Hunter (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Федор
Федор 23 марта 2024 20:02
Превосходно ! Рекомендую ! Один из самых годных и интересных симуляторов.
Создатель - настоящий мужчина и профи.
+1
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Ав
Ав 13 августа 2023 11:46
Игра требует что то ввести
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 июля 2023 09:52
Артем, Здравствуйте, возможно баг в игре, постараемся обновить
0
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Артем
Артем 2 июля 2023 06:00
Скачал игру, загружаю мир, а там я в машине и не могу выйти и не могу ехать, что делать?
+1
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