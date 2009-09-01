Симулятор вождения УАЗ Hunter (Мод, Много денег) 0.9.98 b467
Исследуйте пустыню и выполняйте миссии в симуляторе вождения 4x4.
Russian Car Driver UAZ HUNTER — захватывающий и захватывающий симулятор вождения, который позволяет вам исследовать пустыню на мощном полноприводном автомобиле. Выберите свой собственный сюжетный путь, выполняйте захватывающие миссии и проезжайте по разнообразным реалистичным ландшафтам.
Сделать каждый опыт вождения уникальным и незабываемым с Russian Car Driver UAZ HUNTER; наслаждайтесь внедорожным приключением 4x4 и красивым динамичным окружением. Испытайте себя, выполняйте миссии с разными целями и принимайте решения, которые повлияют на жизненный путь вашего персонажа.
Почувствуйте прилив вождения легендарного русского UAZ HUNTER с русским водителем. Испытайте настоящую сельскую и городскую среду с потрясающими визуальными эффектами, реалистичной физикой и интерактивными миссиями в красивой 3D-графике. В этом реалистичном симуляторе вождения вас ждут напряженные миссии в режиме истории, где ваши решения приведут к разным результатам.
Мод 1
- МЕНЮ МОД
- Инъекция повышения уровня
Информация: у вас есть неограниченное количество денег и очков навыков при повышении уровня.
Мод 2
- Бесконечные деньги
Примечание . После выполнения начальных инструкций нажмите «||». чтобы сделать паузу и войти в меню, затем нажмите «ОПЦИИ», чтобы увеличить сумму.
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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