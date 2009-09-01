Russian Car Driver UAZ HUNTER — захватывающий и захватывающий симулятор вождения, который позволяет вам исследовать пустыню на мощном полноприводном автомобиле. Выберите свой собственный сюжетный путь, выполняйте захватывающие миссии и проезжайте по разнообразным реалистичным ландшафтам.





Сделать каждый опыт вождения уникальным и незабываемым с Russian Car Driver UAZ HUNTER; наслаждайтесь внедорожным приключением 4x4 и красивым динамичным окружением. Испытайте себя, выполняйте миссии с разными целями и принимайте решения, которые повлияют на жизненный путь вашего персонажа.





Почувствуйте прилив вождения легендарного русского UAZ HUNTER с русским водителем. Испытайте настоящую сельскую и городскую среду с потрясающими визуальными эффектами, реалистичной физикой и интерактивными миссиями в красивой 3D-графике. В этом реалистичном симуляторе вождения вас ждут напряженные миссии в режиме истории, где ваши решения приведут к разным результатам.