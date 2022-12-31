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Кладоискатель - история монастырского золота (Мод, Много денег)

Кладоискатель - история монастырского золота (Мод, Много денег) 1.125

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Версия:
1.125
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ulab Games
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 917

Кладоискатель - история монастырского золота - это захватывающий квест-симулятор, который погружает вас в увлекательное приключение по поиску монастырского золота. Игра предлагает открытый мир и захватывающий сюжет, основанный на реальных исторических событиях.


Вы окажетесь в роли кладоискателя, вооруженного металлодетектором, и отправитесь на поиски утерянного монастырского золота. Вас ждут множество увлекательных квестов и загадок, которые придется разгадать, чтобы добраться до сокровища. Особенности игры включают в себя уникальный открытый мир, где вы сможете свободно исследовать разные локации, а также участвовать в захватывающих приключениях. Игра оживит историю перед вами и позволит прочувствовать атмосферу поисков сокровищ.


Погрузитесь в мир загадок, приключений и поиска в "Кладоискателе - истории монастырского золота" и отправьтесь в захватывающее путешествие в поисках сокровищ прошлого.


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Информация о модах

Много денег

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Скачать Кладоискатель - история монастырского золота (Мод, Много денег) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

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