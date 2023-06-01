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Prankster 3D (Мод, Без рекламы)

Prankster 3D (Мод, Без рекламы) 6.4.6

4
2
Скачать (883 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Z & K Games
Версия:
6.4.6
Категория:
Аркады / Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 883 Мб
id приложения:
com.zatg.scaryteacher.prankme
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 882

Prankster 3D — это увлекательная игра, которая позволит вам погрузиться в мир школьных пранков и смешных ситуаций. Вам предстоит справиться с вызовами и испытаниями, связанными с дразнилками и трюками над вашим классным руководителем. Вы играете роль талантливого и шаловливого ученика, который не может удержаться от розыгрышей и забавных шуток. Ваша главная цель — раздражать и троллить свою классную руководительницу, которая всегда серьезна и не признает вашего таланта.


Игра предлагает уникальные и интересные детали, которые воссоздают атмосферу школьных розыгрышей. Вы будете исследовать различные локации в школе, находить предметы для пранков, создавать запутанные ситуации и наблюдать за реакцией вашей классной руководительницы.


Однако важно помнить, что игра является фантастическим симулятором и не стоит применять игровые ситуации в реальной жизни без разрешения и согласия всех участников. Розыгрыши и пранки должны быть веселыми и безопасными для всех. Prankster 3D предлагает вам возможность окунуться в мир школьных приключений и проявить свою креативность в разных розыгрышах. Готовьтесь к захватывающим ситуациям и смешным моментам, которые сделают ваше школьное путешествие веселым и запоминающимся.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Бесконечные деньги
  • Разблокирован весь режим
  • Разблокированы все скины

MOD V2

  • Мгновенный выигрыш.

Советы: Включите перед выходом на сцену кнопку воспроизведения для получения бесплатного золота.

 Теги темы: Без рекламы, Встроенный кэш

Скачать Prankster 3D (Мод, Без рекламы) 6.4.6 взлом

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MOD V1
883 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
883 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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