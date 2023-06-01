Prankster 3D — это увлекательная игра, которая позволит вам погрузиться в мир школьных пранков и смешных ситуаций. Вам предстоит справиться с вызовами и испытаниями, связанными с дразнилками и трюками над вашим классным руководителем. Вы играете роль талантливого и шаловливого ученика, который не может удержаться от розыгрышей и забавных шуток. Ваша главная цель — раздражать и троллить свою классную руководительницу, которая всегда серьезна и не признает вашего таланта.





Игра предлагает уникальные и интересные детали, которые воссоздают атмосферу школьных розыгрышей. Вы будете исследовать различные локации в школе, находить предметы для пранков, создавать запутанные ситуации и наблюдать за реакцией вашей классной руководительницы.





Однако важно помнить, что игра является фантастическим симулятором и не стоит применять игровые ситуации в реальной жизни без разрешения и согласия всех участников. Розыгрыши и пранки должны быть веселыми и безопасными для всех. Prankster 3D предлагает вам возможность окунуться в мир школьных приключений и проявить свою креативность в разных розыгрышах. Готовьтесь к захватывающим ситуациям и смешным моментам, которые сделают ваше школьное путешествие веселым и запоминающимся.