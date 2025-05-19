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Meridian 157: Глава 3 (Полная версия)

Meridian 157: Глава 3 (Полная версия) 1.1.9

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Версия:
1.1.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
NovaSoft Interactive
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:45
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 724 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 420
Скриншоты
Описание

Meridian 157: Chapter 3 — последняя глава захватывающей сюжетной игры. Погрузитесь в захватывающую вселенную, наполненную головоломками, секретами и скрытыми областями. Исследуйте загадочные локации и принимайте непростые решения по мере продвижения по уникальному сюжету игры.


Отправляйтесь в эпическое приключение, присоединяясь к главному герою в его стремлении спасти мир. Погрузитесь в секретный объект, полный таинственных секретов и могущественных врагов. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям от интенсивного решения головоломок, сражений и исследований! Разблокируйте скрытые тайны, которые может предложить эта игра, и бросьте себе вызов на десятках уровней, которые проверят вашу смекалку и реакцию. Испытайте захватывающую историю, полную неожиданных поворотов, пытаясь перехитрить своих противников и спасти свой мир от неминуемой гибели.


Информация о модах

Полная платная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Meridian 157: Глава 3 (Полная версия) v1.1.9 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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