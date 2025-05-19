Meridian 157: Глава 3 (Полная версия) 1.1.9
Meridian 157: Chapter 3 — последняя глава захватывающей сюжетной игры. Погрузитесь в захватывающую вселенную, наполненную головоломками, секретами и скрытыми областями. Исследуйте загадочные локации и принимайте непростые решения по мере продвижения по уникальному сюжету игры.
Отправляйтесь в эпическое приключение, присоединяясь к главному герою в его стремлении спасти мир. Погрузитесь в секретный объект, полный таинственных секретов и могущественных врагов. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям от интенсивного решения головоломок, сражений и исследований! Разблокируйте скрытые тайны, которые может предложить эта игра, и бросьте себе вызов на десятках уровней, которые проверят вашу смекалку и реакцию. Испытайте захватывающую историю, полную неожиданных поворотов, пытаясь перехитрить своих противников и спасти свой мир от неминуемой гибели.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.