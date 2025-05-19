Описание

Meridian 157: Chapter 3 — последняя глава захватывающей сюжетной игры. Погрузитесь в захватывающую вселенную, наполненную головоломками, секретами и скрытыми областями. Исследуйте загадочные локации и принимайте непростые решения по мере продвижения по уникальному сюжету игры.





Отправляйтесь в эпическое приключение, присоединяясь к главному герою в его стремлении спасти мир. Погрузитесь в секретный объект, полный таинственных секретов и могущественных врагов. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям от интенсивного решения головоломок, сражений и исследований! Разблокируйте скрытые тайны, которые может предложить эта игра, и бросьте себе вызов на десятках уровней, которые проверят вашу смекалку и реакцию. Испытайте захватывающую историю, полную неожиданных поворотов, пытаясь перехитрить своих противников и спасти свой мир от неминуемой гибели.