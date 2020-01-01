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GUNS UP ! Mobile War Strategy (Мод меню)

GUNS UP ! Mobile War Strategy (Мод меню) 1.24.2

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0
Скачать (372 Мб)
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Версия:
1.24.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NHN Corp.
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 372 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 250

GUNS UP Mobile War Strategy предлагает увлекательные боевые сражения между двумя конфликтующими сторонами, где вы возглавляете одну из них и стоите против врага. Эта игра в жанре стратегии позволит вам разрабатывать тактики штурма вражеских крепостей и сражаться в уникальных боевых конфликтах.


Каждое сражение в GUNS UP Mobile War Strategy имеет свою уникальную цель и специфику, что требует от игроков адаптации и разработки наилучших стратегий для достижения победы. Вам предстоит использовать свои навыки командования, чтобы преодолеть вражеские силы и завоевать важные позиции на поле боя. Одним из интересных аспектов игры является возможность создания и улучшения ваших военных ресурсов и техники. У вас будет уникальный игровой инвентарь, в котором вы сможете хранить и применять различные улучшения и боевые припасы, чтобы сделать вашу армию еще мощнее.


GUNS UP Mobile War Strategy предлагает игрокам захватывающие сражения, разнообразные стратегические задачи и широкий спектр тактических решений. Если вы любите стратегические игры и боевые сценарии, эта игра обещает предоставить вам увлекательные и напряженные бои на мобильных устройствах.


Скриншоты

Информация о модах

  1. МОД МЕНЮ
  2. НЕСКОЛЬКО ДМГ
  3. ЗАЩИТА НЕСКОЛЬКО
 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать GUNS UP ! Mobile War Strategy (Мод меню) 1.24.2 взлом

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Скачать GUNS UP ! Mobile War Strategy (Мод меню) 372 Мб Ссылка 2 372 Мб

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Отзывы о GUNS UP ! Mobile War Strategy (Мод меню)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 сентября 2023 20:04
Anatoly, Добрый день, постараемся скоро добавить
-3
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Anatoly
Anatoly 12 сентября 2023 19:02
Добавьте версию 1.16.4 пожалуйста
0
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