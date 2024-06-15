Sci Fi Tower Defense Offline Games Module TD - фантастическая стратегия отдаленного будущего в стиле Tower Defense. В игре присутствует сюжет с диалогами и развитием текущей ситуации, возможность серьезно развивать имеющиеся защитные элементы, а также длительный игровой процесс. Игроки будут помогать инопланетянам в очень амбициозном проекте, который не нравится некоторым их соседям по космосу. Мирное существование длилось сотни лет, пока не погасло одно из солнц. Это нарушило покой дружелюбных жителей планеты и заставило их взяться за оружие.