Sci Fi Tower Defense Offline Game. Module TD (Мод, Много денег) 2.13
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gyro-Games
Версия:
2.13
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 424
Sci Fi Tower Defense Offline Games Module TD - фантастическая стратегия отдаленного будущего в стиле Tower Defense. В игре присутствует сюжет с диалогами и развитием текущей ситуации, возможность серьезно развивать имеющиеся защитные элементы, а также длительный игровой процесс. Игроки будут помогать инопланетянам в очень амбициозном проекте, который не нравится некоторым их соседям по космосу. Мирное существование длилось сотни лет, пока не погасло одно из солнц. Это нарушило покой дружелюбных жителей планеты и заставило их взяться за оружие.
Информация о модах
Неограниченная башня
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