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Sci Fi Tower Defense Offline Game. Module TD (Мод, Много денег)

Sci Fi Tower Defense Offline Game. Module TD (Мод, Много денег) 2.13

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gyro-Games
Версия:
2.13
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 424

Sci Fi Tower Defense Offline Games Module TD - фантастическая стратегия отдаленного будущего в стиле Tower Defense. В игре присутствует сюжет с диалогами и развитием текущей ситуации, возможность серьезно развивать имеющиеся защитные элементы, а также длительный игровой процесс. Игроки будут помогать инопланетянам в очень амбициозном проекте, который не нравится некоторым их соседям по космосу. Мирное существование длилось сотни лет, пока не погасло одно из солнц. Это нарушило покой дружелюбных жителей планеты и заставило их взяться за оружие.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная башня

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Скачать Sci Fi Tower Defense Offline Game. Module TD (Мод, Много денег) 2.13 взлом

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Скачать Sci Fi Tower Defense Offline Game. Module TD (Мод, Много денег) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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