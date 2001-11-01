Автобои онлайн - ролевая игра-кликер PvP (Мод меню) 2363
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Tier 9 Game Studios
Версия:
2363
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
2
Просмотров:
6 946
Auto Battles Online PvP Idle RPG - это комбинация автоматического гринд-кликера и онлайн-сражений с другими игроками. В этой игре вас ожидает бесконечное исследование территории, набор и улучшение бойцов, а также возможность участвовать в PvP-сражениях, сравнивая свои показатели с другими участниками.
Вы сможете строить стратегию для вашей команды бойцов, разрабатывать тактику и сражаться с реальными соперниками, доказывая свое мастерство. Побеждая в сражениях, вы продвигаетесь вверх по таблице лидеров и получаете ценные призы, которые могут улучшить ваш отряд ещё больше.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Множитель скорости атаки
- Глупые враги
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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