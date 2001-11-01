Auto Battles Online PvP Idle RPG - это комбинация автоматического гринд-кликера и онлайн-сражений с другими игроками. В этой игре вас ожидает бесконечное исследование территории, набор и улучшение бойцов, а также возможность участвовать в PvP-сражениях, сравнивая свои показатели с другими участниками.





Вы сможете строить стратегию для вашей команды бойцов, разрабатывать тактику и сражаться с реальными соперниками, доказывая свое мастерство. Побеждая в сражениях, вы продвигаетесь вверх по таблице лидеров и получаете ценные призы, которые могут улучшить ваш отряд ещё больше.