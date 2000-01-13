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Hexapolis: пошаговая цивилизация битва 4X игра (Мод, Бесплатные покупки)

Hexapolis: пошаговая цивилизация битва 4X игра (Мод, Бесплатные покупки) 1.13.00

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Версия:
1.13.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
NOXGAMES - free big head puppet sports
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 565

Hexapolis — это мир, где каждый ход, каждое решение может иметь далеко идущие последствия для вашего королевства. Игра основана на шестиугольных клетках, что добавляет уникальный элемент стратегии в развитие территории и планирование города.


Ваше королевство начинается с небольшой деревни, но правильное планирование, умные инвестиции и дипломатия могут превратить его в могущественное империю. На пути к этой цели игроки столкнутся с множеством препятствий: от природных катастроф до нападений враждующих королевств. Подобно шахматам, в Hexapolis каждое ваше действие, каждое строение, которое вы построите, каждый союзник или враг, которого вы сделаете, может определить исход игры.


Одним из основных элементов игры является экономическая система. Для роста и процветания вашего королевства вам нужно будет выделять ресурсы на разные секторы: оборона, торговля, исследования и культура. Вы можете решить заниматься сельским хозяйством и торговать избытками с другими городами или сосредоточиться на научных исследованиях, чтобы разблокировать новые технологии и усовершенствования.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Впрыск энергии
  • Боевой пропуск куплен
  • Премиум боевого пропуска куплен
  • Награду боевого пропуска всегда можно получить
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченные предметы

Информация:

– Включите и откройте магазин энергии для впрыска энергии

– Получите боевой пропуск и наслаждайтесь неограниченным количеством драгоценных камней, денег, ключей и т. д.


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Скачать Hexapolis: пошаговая цивилизация битва 4X игра (Мод, Бесплатные покупки) 1.13.00 взлом

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Скачать Hexapolis: пошаговая цивилизация битва 4X игра (Мод, Бесплатные покупки) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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