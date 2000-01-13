Hexapolis — это мир, где каждый ход, каждое решение может иметь далеко идущие последствия для вашего королевства. Игра основана на шестиугольных клетках, что добавляет уникальный элемент стратегии в развитие территории и планирование города.





Ваше королевство начинается с небольшой деревни, но правильное планирование, умные инвестиции и дипломатия могут превратить его в могущественное империю. На пути к этой цели игроки столкнутся с множеством препятствий: от природных катастроф до нападений враждующих королевств. Подобно шахматам, в Hexapolis каждое ваше действие, каждое строение, которое вы построите, каждый союзник или враг, которого вы сделаете, может определить исход игры.





Одним из основных элементов игры является экономическая система. Для роста и процветания вашего королевства вам нужно будет выделять ресурсы на разные секторы: оборона, торговля, исследования и культура. Вы можете решить заниматься сельским хозяйством и торговать избытками с другими городами или сосредоточиться на научных исследованиях, чтобы разблокировать новые технологии и усовершенствования.