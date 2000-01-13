Hexapolis: пошаговая цивилизация битва 4X игра (Мод, Бесплатные покупки) 1.13.00
Hexapolis — это мир, где каждый ход, каждое решение может иметь далеко идущие последствия для вашего королевства. Игра основана на шестиугольных клетках, что добавляет уникальный элемент стратегии в развитие территории и планирование города.
Ваше королевство начинается с небольшой деревни, но правильное планирование, умные инвестиции и дипломатия могут превратить его в могущественное империю. На пути к этой цели игроки столкнутся с множеством препятствий: от природных катастроф до нападений враждующих королевств. Подобно шахматам, в Hexapolis каждое ваше действие, каждое строение, которое вы построите, каждый союзник или враг, которого вы сделаете, может определить исход игры.
Одним из основных элементов игры является экономическая система. Для роста и процветания вашего королевства вам нужно будет выделять ресурсы на разные секторы: оборона, торговля, исследования и культура. Вы можете решить заниматься сельским хозяйством и торговать избытками с другими городами или сосредоточиться на научных исследованиях, чтобы разблокировать новые технологии и усовершенствования.
- МЕНЮ МОД
- Впрыск энергии
- Боевой пропуск куплен
- Премиум боевого пропуска куплен
- Награду боевого пропуска всегда можно получить
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Бесконечные деньги
- Неограниченные предметы
Информация:
– Включите и откройте магазин энергии для впрыска энергии
– Получите боевой пропуск и наслаждайтесь неограниченным количеством драгоценных камней, денег, ключей и т. д.
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