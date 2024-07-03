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Magic: Puzzle Quest (Мод меню)

Magic: Puzzle Quest (Мод меню) 6.7.0

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1
Скачать (75 Мб)
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Версия:
6.7.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
D3 Go!
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 521

Если вы хотите поиграть и собрать эпическую и совершенную колоду, то обратите внимание на Magic: Puzzle Quest . Это игра с множеством уникальных ситуаций и увлекательных уровней. Игроки будут наслаждаться таинственным пространством созданных карт. Кроме того, они чувствуют себя намного счастливее и комфортнее после участия в этой игре.


Когда вы придете в Magic, у вас будет возможность играть с игроками со всего мира. Оттуда вы будете создавать новые отношения, а также заводить друзей и заводить много новых друзей. Оттуда у вас будет возможность обменяться мнениями и узнать друг от друга о самых инновационных и лучших игровых процессах и стратегиях. Люди с большим опытом и лучшими, чем они, помогут вам, когда вы не отвечаете требованиям игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона (против вражеского игрока, а не против вражеских карт)
  • Множитель урона (для вашего игрока, а не для ваших карт)



 Теги темы: Мод меню

Скачать Magic: Puzzle Quest (Мод меню) 6.7.0 взлом

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Скачать Magic: Puzzle Quest (Мод меню) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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Отзывы о Magic: Puzzle Quest (Мод меню)


Комментарии (2)
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Дмитрий Алёхин
Дмитрий Алёхин 17 марта 2024 13:54
Обновите Игру Плиз Версия Игры 6.5.1 Плиз?
0
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Виктор
Виктор 17 декабря 2023 02:33
Исправьте пожалуйста когда нажимаешь на значок игры игра не запускается.
0
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