Версия:
7.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Towards Mars Ltd
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18 450
Описание
Крушители Подземелий (Мод, реклама) - Вас ждут бесконечные приключения с уникальным геймплеем, играть в эту захватывающую игру можно одним пальцем. Игра отлично подходит для тех у кого мало свободного времени, ведь герои могут проходить подземелья и в ваше отсутствие. В таком случае вам всего лишь понадобится иногда заходить и забирать заработанные награды. Стоит сказать о том, что ваши герою используются не только для прохождения заданий, их можно направить и на PVP-сражения с другими игроками со всего мира. Собирайте свои уникальные отряды и соревнуйтесь с игроками со всего мира.
Информация о модах
- Меню
- Скорость игры
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