Описание

Крушители Подземелий (Мод, реклама) - Вас ждут бесконечные приключения с уникальным геймплеем, играть в эту захватывающую игру можно одним пальцем. Игра отлично подходит для тех у кого мало свободного времени, ведь герои могут проходить подземелья и в ваше отсутствие. В таком случае вам всего лишь понадобится иногда заходить и забирать заработанные награды. Стоит сказать о том, что ваши герою используются не только для прохождения заданий, их можно направить и на PVP-сражения с другими игроками со всего мира. Собирайте свои уникальные отряды и соревнуйтесь с игроками со всего мира.