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Крушители Подземелий (Мод, Много денег)

Крушители Подземелий (Мод, Много денег) 7.1.5

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9
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Версия:
7.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Towards Mars Ltd
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18 450
Скриншоты
Описание

Крушители Подземелий (Мод, реклама) - Вас ждут бесконечные приключения с уникальным геймплеем, играть в эту захватывающую игру можно одним пальцем. Игра отлично подходит для тех у кого мало свободного времени, ведь герои могут проходить подземелья и в ваше отсутствие. В таком случае вам всего лишь понадобится иногда заходить и забирать заработанные награды. Стоит сказать о том, что ваши герою используются не только для прохождения заданий, их можно направить и на PVP-сражения с другими игроками со всего мира. Собирайте свои уникальные отряды и соревнуйтесь с игроками со всего мира.


Информация о модах
  • Меню
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 Теги темы: Много денег

Скачать Крушители Подземелий (Мод, Много денег) v7.1.5 MOD APK

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Скачать Крушители Подземелий (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Крушители Подземелий (Мод, Много денег)


Комментарии (14)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 декабря 2023 00:08
DzHoKeR,
пока не обновляют :(
+1
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DzHoKeR
DzHoKeR 20 декабря 2023 21:50
Обновите если есть такая возможность
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 сентября 2023 17:20
Крушители подземелий,
скоро обновим
+1
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Крушители подземелий
Крушители подземелий 24 сентября 2023 14:23
Пожалуйста обновите игру до 6.4.8
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 сентября 2023 17:57
Sada0806,
постараемся скоро обновить
+1
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Sada0806
Sada0806 12 сентября 2023 07:53
Пожалуйста можно обновление? /\
У меня запрашивает основу(

Извините. Обнову запрашивает
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 июля 2023 14:11
Евнений,
да, должен быть значок, разрешите наложение поверх при первом запуске, если на работает, увы(
0
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Евнений
Евнений 9 июля 2023 12:16
Lensifal,
Нету такого, я просто играю в обычную игру

Lensifal,
Отдельный значёк должен быть в игре? На него нажать и всё? Если да, то этого значка нет, может быть из-за того что у меня версия андроид 10, а не 4.4?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 июля 2023 10:29
Евнений,
Должно быть мод меню в игре
+1
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Евнений
Евнений 9 июля 2023 05:05
Как включить мод, подскажите пж?
+2
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