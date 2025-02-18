BLACK RUSSIA (Мод, Скорость) 16.4.0
Преступные интриги и уличные гонки в мире криминальной России
Версия:
16.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BLACKHUB GAMES
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
90
Описание
BLACK RUSSIA — это культовая ролевая игра, погружающая в атмосферу преступного мира с уличными гонками, перестрелками и заработком миллионов. Вас ждёт реалистичная симуляция жизни в криминальной России, где каждое ваше решение имеет последствия. Прокачивайте персонажа, тюнингуйте машины мечты и стройте свою криминальную империю.
Соберите собственную банду, участвуйте в разборках и интригах, заключайте союзы и ведите переговоры, чтобы занять лидирующие позиции. BLACK RUSSIA предлагает огромную карту для исследования, динамичные события и свободу выбора, влияющего на сюжет. Готовы ли вы покорить улицы и стать легендой криминального мира? Начните свой путь уже сегодня!
Информация о модах
Скорость игры
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