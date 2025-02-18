Описание

BLACK RUSSIA — это культовая ролевая игра, погружающая в атмосферу преступного мира с уличными гонками, перестрелками и заработком миллионов. Вас ждёт реалистичная симуляция жизни в криминальной России, где каждое ваше решение имеет последствия. Прокачивайте персонажа, тюнингуйте машины мечты и стройте свою криминальную империю.





Соберите собственную банду, участвуйте в разборках и интригах, заключайте союзы и ведите переговоры, чтобы занять лидирующие позиции. BLACK RUSSIA предлагает огромную карту для исследования, динамичные события и свободу выбора, влияющего на сюжет. Готовы ли вы покорить улицы и стать легендой криминального мира? Начните свой путь уже сегодня!